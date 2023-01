"J'étouffais" : Chimène Badi a fui Paris, après des années très "difficiles", révélations

Depuis sa révélation dans Popstars en 2002, Chimène Badi a parcouru beaucoup de chemin dans sa vie professionnelle et privée. En pleine promotion de son nouvel album Chimène chante Piaf, la jolie brune de 40 ans a dévoilé aux journalistes de TV Grandes Chaînes avoir totalement changé de vie et avoir quitté Paris.

"J'étouffais !" confie-t-elle, "Quand on vit à Paris et qu'on est artiste, c'est très dur de rentrer chez soi le soir après le tumulte de la journée, de fermer la porte de son appartement et d'être seule. Je l'ai vécu pendant longtemps, et ça a été peut-être les années les plus difficiles de ma vie. Je n'avais pas mon socle, mes amis. Aujourd'hui, quand je rentre chez moi, je ferme le rideau sur ma vie d'artiste et je retrouve ma vie de Chimène."

Désormais en province, l'interprète du titre Entre nous et ancienne protégée de Valéry Zeitoun révèle avoir un planning toujours très chargé mais contrairement à auparavant, elle s'autorise désormais plus à se faire plaisir et met son bien-être en priorité. "C'est une vie bien remplie. Je redeviens la grande soeur de mes frères, la tatie de mes neveux, la fille de mes parents, l'amie de mes potes... Je vais chercher mes neveux à la crèche, je prends des cafés avec mes cousines, je fais du shopping avec mes copines, je me promène... Je vis, ce que je ne savais pas faire avant !", a-t-elle expliqué avec bonheur.

J'ai trouvé du sens ailleurs

Fraichement célibataire, la jolie chanteuse est à la recherche de l'amour après sa rupture avec Julien avec lequel elle a été en couple pendant près de huit ans. C'est au magazine Closer que la jeune femme avait annoncé leur séparation ainsi que son non-désir d'avoir des enfants. Un rêve qui n'a jamais fasciné l'artiste. "Mon instinct maternel fait que je m'occupe beaucoup de mes neveux et que je déplacerais des montagnes pour eux. Mais je commence à peine à me sentir solide. Trop angoissée, je n'aurais pas su donner les armes à un enfant, lui apprendre à devenir indépendant et insouciant. J'ai trouvé du sens ailleurs que dans la maternité", avait-elle déclaré. Qui sait, Chimène rencontrera-t-elle peut-être bientôt un beau prétendant à la campagne ?