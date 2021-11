"L'amour n'est plus..." : Nehuda, enceinte, annonce être séparée du père de son bébé

Nehuda et Ricardo ont-ils remis le couvert ? Après des années de séparations et de réconciliations, d'amour passionnel mêlé à des accusations de violence, les terribles amants de la télé-réalité ont semé le doute dans la soirée de ce lundi 8 novembre 2021. Et pour cause, Nehuda a annoncé une grande nouvelle. Elle est enceinte de son deuxième enfant, 4 ans après la naissance de sa fille Laïa née de sa relation avec Ricardo. Impossible toutefois pour l'heure de savoir si ce dernier est également le père de ce nouveau bébé à venir car il n'a de son côté fait aucune annonce. Quant à Nehuda, elle ne s'est pas épanchée sur le sujet.

Mais la curiosité des internautes qui se sont montrés très insistants auprès d'elle aura eu raison de sa patience. L'ancienne candidate des Anges s'est ainsi saisie de sa story Instagram pour confier qu'elle comptait élever cet enfant seule. "Alors en 2021, il est possible de faire des enfants sans rapport sexuel. Il est possible pour des couples homosexuels d'avoir des enfants. Il est aussi possible pour une femme célibataire de faire un enfant avec un homme au pif ou grâce à la médecine et il est possible pour un homme célibataire de faire appel à une mère porteuse", a-t-elle d'abord rappelé. Et d'ajouter : "Mais il y a une exception. Pour Nehuda, pas le droit d'être enceinte et d'être séparée. L'amour était, l'amour n'est plus mais il a laissé un dernier cadeau sur son chemin. Si je n'en voulais pas, si c'était une situation ingérable pour moi, j'aurais avorté."

Nehuda explique ensuite que, malgré sa situation elle ne pourrait pas être plus heureuse de donner un petit frère ou une petite soeur à son aînée Laïa. "Pour le reste, il n'y a rien de grave, c'est les aléas de la vie", a-t-elle conclu. Contrairement à sa première grossesse gardée très secrète, Nehuda pourrait bien accepter d'en partager davantage avec sa communauté.