"L'avantage du sexe avec un vieux..." : Un ancien des Grosses Têtes "en pleine forme" avec sa chérie bien plus jeune

Voilà plus de quarante ans que Guy Montagné évolue dans le paysage audiovisuel. Et à 74 ans, il continue encore à travailler ! En effet, celui qui est resté 14 ans dans l'émission Les Grosses Têtes, de Philippe Bouvard sur RTL, créé de nombreux spectacles, et ce avec sa femme Sylvie Raboutet. C'est en 2003 qu'ils avaient craqué l'un pour l'autre. Ils ont décidé de se marier en 2014.

"Si elle n'était pas là, je crois que je ne serais pas là. Je ne serais plus là. Elle m'a donné un souffle", a-t-il confié dans l'émission Chez Jordan, dont le numéro inédit a été diffusé ce lundi 27 février sur C8. Et de continuer, fou d'amour : "Avec elle, je ne compte plus les années. Je n'ai aucune chance de devenir vieux. Elle pétille, c'est un arc-en-ciel, c'est extraordinaire". Guy Montagné a de quoi s'enthousiasmer étant donné que sa compagne a 24 ans de moins que lui ! "Elle a 50 ans et moi j'en ai 74", a-t-il rappelé.

On s'est sauvés l'un et l'autre

Un écart d'âge très important qui a donné une idée de question à Jordan De Luxe. "Pas trop difficile ? On tient le coup sous tous les domaines ?" a-t-il demandé avec humour. "Pour l'instant, oui ça va, ça fait parti de la vie", a confirmé l'humoriste qui a souffert d'une soudaine paralysie faciale. "Guy Montagné est en pleine forme, vous l'aurez compris !", a ensuite rebondi l'animateur.

Sylvie Raboutet est plus tard à son tour intervenue dans l'émission. Et elle en a profité pour déclarer tout son amour à son homme. "Il est un amour, il est très agréable à vivre... Je crois qu'on s'est sauvés l'un et l'autre, on n'aurait pas eu la vie magnifique qu'on a depuis 20 ans si on s'étaient pas tombés dessus", analyse-t-elle aujourd'hui. Quant à leur différence d'âge, elle estime qu'avec le temps, cela devient difficile de s'en apercevoir réellement. Guy Montagné s'est ensuite permis de faire une blague quelque peu osée avec le naturel qu'on lui connaît bien. "L'avantage du sexe avec un vieux... c'est qu'il tremble", a-t-il lâché. Sylvie Raboutet l'avait souligné juste avant : on ne s'arrête jamais de rire avec l'humoriste !