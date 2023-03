"La douleur fulgurante qui m'a frappée" : Ingrid Chauvin honore sa fille, Jade, décédée à l'âge de 5 mois

Ingrid Chauvin est une actrice accomplie. Figure de la série Ici tout commence, elle est aussi une maman épanouie aux côtés de son fils Tom. Malheureusement, la comédienne a été touchée par un terrible drame le 25 mars 2023. En effet, alors qu'elle donne naissance à une petite fille, le 17 octobre 2013, celle qui se prénommait Jade, disparaîtra cinq mois plus tard, des suites d'une grave malformation cardiaque. Si les années ont passé, Ingrid Chauvin ne peut oublier ce petit bébé qu'elle a tant aimé. Toujours en deuil, elle tente comme elle le peut d'avancer. "Je n'aurais peut-être pas assez de toute cette vie, mais j'apprends, avec le temps, à passer de la douleur à la douceur...", avait écrit l'actrice sur Instagram le 25 mars 2020, en l'honneur de sa fille.

"À toi, petite Jade, qui chaque jour m'accompagne"

Ce samedi 25 mars 2023, soit dix ans jour pour jour après le décès de sa fille, Ingrid Chauvin a décidé de lui rendre une nouvelle fois hommage. La compagne de Philippe Warrin est revenue sur son deuil. "Je resterai toujours meurtrie par son départ... Je n'ai d'ailleurs jamais trouvé de mots assez fort pour décrire la douleur fulgurante qui m'a frappée ce 25 mars 2014", a-t-elle expliqué. Mais pour son fils, Ingrid Chauvin se doit de relever la tête. "Malgré tout... J'ai réussi à me relever, imaginant qu'elle ne supportait pas de me voir dans cette détresse... J'ai continué toujours de la faire exister et ça a été une façon pour moi de trouver une certaine forme d'apaisement. À toi, petite Jade, qui chaque jour m'accompagne et me donne de la force sur mon chemin de vie... Je te dédie ce que tu m'offres de réaliser aujourd'hui !", a-t-elle écrit.