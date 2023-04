"La pire chose" : Jesta Hillmann dépitée, elle fait une découverte désastreuse

En 2016, la vie de Jesta Hillmann a changé de biens des manières. Cette année-là, elle était révélée au grand public en participant à Koh-Lanta. Sur le tournage de cette émission, elle a rencontré l'amour de sa vie : Benoît Assadi. Et ces deux-là n'auront pas perdu de temps pour concrétiser leur amour par un mariage et les naissances de leurs deux enfants. Ils ont en effet accueilli leurs fils de façon rapprochée, Juliann (3 ans) et Adriann (bientôt 2 ans).

Les deux bambins comblent évidemment de bonheur Jesta Hillmann mais ils lui prennent également beaucoup d'énergie comme elle l'a déjà confié sans tabou lors d'un podcast. Il y a également des périodes plus difficiles que d'autres. Récemment, la jeune femme était par exemple bouleversée après avoir traumatisé malgré elle son aîné Juliann. Et ce lundi 17 janvier, elle a annoncé en story Instagram avoir essuyé un nouveau coup dur. À savoir, la découverte de poux. "Il m'est arrivé la pire chose que j'appréhendais depuis l'école de Juliann", a-t-elle écrit sur une vidéo où elle dévoile la petite bête trouvée dans ses cheveux.

Je sais que ça vient de Juliann

Jesta Hillmann est ensuite apparue face caméra, les cheveux attachés et couverts d'un produit spécial pour exterminer les poux qui s'y cachent. "Voilà, je viens de traiter mes cheveux, je suis en train de lancer des machines avec tous les draps, tous les coussins, et à 16h30 je vais chercher les garçons et je vais les traiter aussi", a-t-elle annoncé. Et de poursuivre : "Je sais que ça vient de Juliann parce que ça fait quelques jours qu'il me dit que ça le gratte. On a vu que les poux étaient de retour. J'avais regardé toute sa tête et je n'avais rien trouvé mais finalement bon, ça coïncide. Du coup, on va tous se traiter !"

Quelques heures plus tard, et après plusieurs shampoings, Jesta Hillmann était heureuse de confier s'être débarrassée des poux et des lentes qui l'avaient prise pour cible. Elle s'est par ailleurs réjouie de l'amélioration des produits contre ce fléau au fil des années, par rapport à ceux qu'elle a connu et qui "puaient" selon ses souvenirs.