"La première fois a été vraiment difficile" : Kylie Jenner admet avoir souffert de dépression post-partum

Contrairement aux apparences, le quotidien de Kylie Jenner n'est pas de tout repos. En effet, la star enchaîne les voyages au bout du monde et connaît des hauts et des bas dans sa vie privée. Des conditions pas forcément optimales pour devenir mère de famille, mais qui n'ont pas stoppé l'influenceuse, l'une des plus suivies au monde sur les réseaux sociaux.

Ainsi, elle est devenue mère d'une petit fille nommée Stormi, désormais âgée de cinq ans, et d'un petit garçon, qui sera finalement prénommé Aire - les deux parents s'étaient accordés de nombreux mois de réflexion avant de statuer sur le prénom de ce second enfant. Deux bambins issus de sa relation avec le rappeur superstar Travis Scott, l'un des artistes les plus influents des années 2010 aux États-Unis et dans le monde. Une relation tumultueuse, marquée par des séparations et des réconciliations, qui serait aujourd'hui finie.

De quoi rendre ces deux grossesses laborieuses, y compris après l'accouchement. C'est du moins ce qu'affirme Kylie Jenner auprès de nos confrères de Vanity Fair Italie, auxquels elle a accordé une longue interview sans concession. Il y explique notamment que "la première fois a été vraiment très difficile", au sujet de son premier post-partum. "J'ai pleuré sans arrêt toute la journée pendant les trois premières semaines. C'est juste le baby blues", a-t-elle avancé, évoquant des symptômes passagers de la dépression. "Et puis ça s'en va. (..) Et, c'est OK de ne pas être OK".

Les hormones et les émotions à ce stade sont beaucoup plus puissantes

La seconde période post-partum fut, selon ses propos, "davantage facile à gérer". Cependant, bien que cette période soit "douloureuse", Kylie Jenner a donné quelques conseils aux femmes qui vivent cette situation. "Je dirais à ces femmes de ne pas trop réfléchir et de vivre pleinement toutes les émotions de ce moment. Restez en phase avec cette période, même si c'est douloureux. Je sais que dans ces moments-là, tu penses que ça ne passera jamais, que ton corps ne sera plus jamais le même qu'avant, que tu ne seras plus jamais la même", explique la vedette de 25 ans.

"Ce n'est pas vrai : les hormones et les émotions à ce stade sont beaucoup plus puissantes. Mon conseil est de vivre cette transition sans craindre les conséquences. Le risque, c'est aussi de passer à côté de toutes les plus belles choses de la maternité", poursuit-elle, avant de parler de ces moments de bonheur en question. "C'est une situation tellement unique et spéciale. Il s'agit de construire avec ces petits êtres que vous découvrez. (...) Il y a un autre moment magique, cependant : quand vous ramenez vos enfants à la maison. C'est peut-être le plus beau moment", conclut-elle à ce sujet.