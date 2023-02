Kylie Jenner sort le grand jeu pour les 5 ans de sa fille Stormi... la fête tourne au scandale

Comme toujours la famille Kardashian aime voir les choses en grand. Récemment Kim Kardashian s'est offert l'un des bijoux ayant appartenu à Lady Diana mais en plus d'avoir une appétence pour la mode vintage, si il y a une chose que la famille d'influenceuses aime faire c'est organiser des soirées plus extravagantes les unes que les autres. Après l'anniversaire thème Hello Kitty de Chicago West (fille de Kim Kardashian), c'est cette fois-ci Kylie Jenner qui nous en a mis plein la vue pour les 5 ans de sa fille, Stormi Webster.

Approchez et entrez dans le monde merveilleux de Stormi Webster... comme chaque année vous trouverez à l'entrée de la demeure une tête géante de Stormi inspirée par la couverture de l'album Astroworld de son père. Un détail qui a tout particulièrement choqué les internautes en raison de la catastrophe qui était survenue lors d'un concert de Travis Scott en 2021. Suite à un mouvement de foule durant le festival, plusieurs spectateurs avaient perdu la vie...

En plus de cette énorme tête gonflable sur le thème Astroworld, Kylie Jenner a misé sur un véritable océan de ballons roses et de licornes gonflables multicolores, rien que ça ! En même temps, avec une maman qui fait partie de l'une des plus jeunes milliardaires au monde et un papa qui est un véritable génie du rap américain, une chose est sûre, il n'en fallait pas moins pour les 5 ans de Stormi. Mais depuis quelques mois une nouvelle personne s'est ajoutée au clan Jenner-Scott et cette personne s'appelle Aire ! Après une grossesse en toute discrétion, Kylie Jenner a donné naissance, il y a tout juste un an à un garçon qui porte le nom Aire Webster. Cela n'a pas toujours été le cas puisque ses célèbres parents lui avaient choisi le prénom de Wolf au départ, mais ils ont finalement fait machine arrière, trouvant que ce prénom ne lui allait pas.

Des activités aussi grandioses que le décor

Parce que l'anniversaire de Stormie ne s'arrête pas qu'aux décorations, le clan Kardashian n'a pas fait les choses à moitié et a proposé au programme : toboggan arc-en-ciel gonflable géant, activité cuisine, peinture, pinata ou encore piscine de ballons. C'est un anniversaire grandiose qui a rassemblé toute la fratrie Jenner-Kardashian ainsi que leurs enfants et bien sûr les reines d'Instagram n'ont pas hésité de partager chaque seconde de l'événement à leurs abonnés. Khloe Kardashian, en a également profité pour capturer des instants de complicité de sa fille True Thompson avec sa nièce Chicago West.

En plus d'un beau goûter d'anniversaire à l'occasion des 5 ans de sa fille, Kylie Jenner a également partagé une photo de Stormie Webster sur son compte Instagram avec en légende : "Je t'ai donné le cadeau de la vie et la vie m'a donné comme cadeau, toi. La fille la plus spéciale. Ce petit visage qui va me manquer car il continue de changer. 5 ans que je t'aime. Je serai toujours là pour toi Stormi."