Kim Kardashian : Sa maison envahie de roses, 5e anniversaire très girly pour sa fille Chicago West

De la décoration jusqu'aux tenues, Hello Kitty était à l'honneur pour l'anniversaire de Chicago West, la fille cadette de Kim Kardashian. La femme d'affaire de 42 ans a fêté le dimanche 15 janvier le cinquième anniversaire de sa fille. C'est notamment via sa story Instagram (voir diaporama) qu'elle a dévoilé la décoration entièrement rose de sa fête d'anniversaire, du rose du sol jusqu'au plafond, Kim Kardashian a opté pour un terme très girly pour sa deuxième fille. Une chose est sûre, la famille Kardashian sait organiser des soirées ! La dernière en date était la Bar-Mitzvah du fils de Kourtney, Mason, le 7 décembre dernier qui avait eu lieu dans une discothèque du quartier de West Hollywood.

Kim Kardashian, maman poule

On connaît la Kim Kardashian des tapis rouges, la Kim Kardashian de la télé, la reine des selfies mais depuis qu'elle est maman de quatre enfants, c'est une tout autre personnalité que la fille de Kris Jenner a dévoilé au grand public. Une maman complètement gaga prête à tout pour ses enfants, jusqu'à même se lâcher sur Tiktok au côté de sa première fille North West (9 ans). C'est d'ailleurs sur leur compte commun Tiktok que Kim et North dévoilent leur quotidien. Entre deux vidéos humoristiques, l'ex-femme de Kanye West et sa fille ont posté le 16 janvier dernier une vidéo récapitulative de l'anniversaire de Chicago dans une vidéo de 7 secondes. On peut y apercevoir Kim Kardashian portant un Tee-Shirt avec inscrit "I love you Chicago". Kim Kardashian est également la maman de deux garçons : Saint (7 ans) et Psalm (3 ans).

L'ex de Kanye West a porté ses deux plus grands, North et Saint, tandis qu'elle a eu recours une mère porteuse pour Chicago et Psalm, après avoir vécu deux grossesses difficiles.