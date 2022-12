Kim Kardashian : Maquillage, feutre... Sa fille North s'en prend à son frère Psalm (3 ans), vidéo à l'appui

Un divorce compliqué par le rappeur

En 2021, Kim Kardashian et Kanye West, mariés depuis 2014, rendaient publique leur décision de divorcer. La fin de ce mariage s'est avérée plus compliquée que prévu, rythmée par des propos polémiques du rappeur et des confessions très intimes au sujet de sa vie avec Kim Kardashian. Les parents de North, 9 ans, Saint, 7 ans, Chicago, 4 ans et Psalm, 3 ans ont finalement réussi à trouver un accord. La garde sera partagée, même si l'influenceuse aura leurs enfants plus souvent que le chanteur. Ce dernier est d'ailleurs, pour cette raison, contraint de verser une pension de 200 000 dollars à son ex. Alors une petite blague de lutin était la bienvenue après un tel chaos familial.