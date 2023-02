"La première grande histoire" : Ingrid Chauvin émue, son "petit Tom" très amoureux !

Ah la Saint-Valentin... Jour de bonheur et de tendresse pour tous les amoureux. En couple avec Philippe Warrin, Ingrid Chauvin file le parfait amour et ne manque jamais une occasion de faire une belle déclaration à son compagnon. Mais en ce mardi 14 février 2023, c'est son fils Tom, âgé de six ans et demi, qui a fait sensation sur Instagram. En effet, aussi jeune soit-il, le petit garçon semble déjà fou amoureux et, tout comme sa mère, il n'hésite pas à déclarer sa flamme à l'heureuse élue.

Attendrie par les sentiments et les attentions de son fils, Ingrid Chauvin s'est emparée de son téléphone pour faire une publication sur son compte Instagram. Après être tombée sur une lettre d'amour destinée à une certaine Louise, l'actrice a immédiatement tenu à immortaliser ce dessin émouvant. "Il était une fois, la première grande histoire d'amour ! - À Louise, qui depuis 2 ans remplit les yeux d'étoiles de mon petit Tom... Si pressé d'aller à l'école ce matin !!! 'C'est le plus beau jour de ma vie, maman !'. Très joyeuse St Valentin à toutes et à tous", a écrit la comédienne en légende d'une photo de cette lettre d'amour enfantine. Sur le devant de l'enveloppe, on peut apercevoir l'inscription "Louise - Tom", écrite d'une main mal assurée et accompagnée de plusieurs petits coeurs roses et rouges.