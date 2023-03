"La séduction ne fonctionne pas sur moi" : Mylène Farmer cash sur l'amour, confidences inattendues

Sa discrétion est devenue une muraille érigée pour protéger sa vie privée : à 61 ans, Mylène Farmer ne se confie que très rarement sur son quotidien hors de la scène, sur ses amours diverses ou encore sur ses amitiés parfois improbables. Un silence soigneusement préservé qui fait partie de son personnage mais qui prouve aussi une grande timidité. Plutôt paradoxal pour une femme qui a rempli deux fois le Stade de France !

Mais à l'approche de sa nouvelle série de concerts et alors que ses nouvelles chansons se dévoilent, a chanteuse a fait quelques confidences inédites dans le nouveau numéro du magazine Gala, dont elle fait la couverture. Et notamment sur ce qu'elle aime chez les autres. Ou plutôt... sur ce qu'elle n'aime pas ! Et elle est très cash : "La lâcheté, la duplicité, l'avarice, la cruauté, l'irrespect, la vulgarité...", explique-t-elle, confiant ensuite qu'à contrario, certaines qualités sont essentielles pour elle : "Tout le reste. Enfin, presque ! La sincérité, l'humilité, la gentillesse...".

Des qualités qu'elle semble avoir retrouvées chez Mélanie Laurent, qui a réalisé son nouveau clip, et qu'elle décrit comme "tendre, complice". "J'aime sa façon de considérer la vie comme un mouvement perpétuel. Elle sait le sens d'un regard furtif, de deux mains qui s'effleurent, de ce qui en dit plus sur les êtres que tous les mots. Elle montre les choses essentielles, à la dérobée. C'est une femme qui embrasse la vie sans jugement, avec bienveillance", décrit-elle de l'interprète de Je vais bien, ne t'en fais pas.

"La séduction est un charme"

Une belle déclaration d'amitié, rare chez Mylène Farmer, qui semble toujours aussi gênée par les preuves d'amour. D'ailleurs, elle l'avoue elle-même : le "jeu de la séduction, à proprement parler, est sans effet sur [elle]".

"La séduction est un charme, développe-t-elle d'ailleurs. Une façon d'exercer un pouvoir sur l'autre, en ne montrant qu'une facette bien choisie de sa personnalité. Je suis beaucoup plus sensible aux moments d'authenticité. Aux failles, aux maladresses, aux regards et gestes for­tuits, qui imprègnent la mémoire comme un boulever­sant parfum. J'aime la simplicité, la timidité, l'ambition, la bravoure. L'humour. L'humeur. Tout ce qui rend les êtres imprévisibles et attachants". Si elle ne le cite pas, restant comme toujours très mystérieuse, la chanteuse se serait récemment séparée du réalisateur Benoît Di Sabatino après 20 ans d'amour, l'un des rares avec qui elle ait accepté d'officialiser en 2008.

Une rare ouverture sur un sujet qu'elle n'aborde que très peu, et qui avait dû ravir ses fans. Et nul doute que ceux-ci seront au rendez-vous de son nouveau projet, Nevermore 2023 !