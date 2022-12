"Laissez mon ventre tranquille" : Inès Reg réagit à sa supposée grossesse et évoque un grand secret

La comédienne Inès Reg est-elle enceinte ? C'est la question que tous ses fans se sont posés ces dernières heures. Il faut dire que la jeune femme de 30 ans, révélée par son ami Jamel Debbouze en 2013 avant d'exploser grâce à sa légendaire vidéo en 2019, a multiplié les déclarations allant dans ce sens.

"Ok. Je fais une insomnie de l'espace, parce que j'ai un secret. Je pourrais vous en parler que le 8 janvier. C'est gigantesque comme secret. Du coup mon coeur palpite trop, il veut pas me laisser dormir", avait-elle déclaré dans une des stories de son compte Instagram, lequel est suivi par pas moins de 2,3 millions d'abonnés, rien que ça.

Il n'en fallait pas plus à ses followers pour imaginer que l'humoriste, mariée depuis 2018 au comédien Kévin Debonne qui est également le sujet de son sketch le plus connu, était enceinte. À tel point que l'étoile montante de l'humour français a du mettre les choses au clair rapidement dans une autre story, comme le montre notre diaporama.

Une surprise à venir...

"Je ne suis pas enceinte, retirez-vous tout de suite cette idée de la tête. C'est une bonne nouvelle et un secret qui nous concerne vous et moi. Genre l'ambiance de l'année 2023. PS : laissez ma zezette et mon ventre tranquille", a-t-elle dû préciser dans un message, hilare. Rendez-vous le 8 janvier prochain donc pour découvrir cette fameuse surprise, qui ne sera pas un enfant.

Inès Reg a connu le succès au cours de l'année 2019 grâce à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux. Avant cela, elle jouissait déjà d'une belle réputation dans le petit monde du stand-up parisien. Mais alors que le succès arrivant à vitesse grand V, la pandémie due au Covid-19 ainsi que les divers confinements sont passés par là, contraignant la jeune femme à annuler ses spectacles.

Un succès grandissant

"C'est comme si j'aimais un homme de tout mon coeur et que du jour au lendemain tout s'arrête, sans aucune explication", avait-elle déclaré sur son rapport à la scène dans une interview accordée à Nikos Aliagas pour l'émission 50' Inside. Mais tout va pour le mieux maintenant puisqu'Inès Reg est en tournée dans toute la France pour son nouveau spectacle.

Récemment, on a pu l'apercevoir dans l'émission LOL, qui rit, sort ! sur Amazon Prime. Elle a également remporté Pékin Express sur M6 cette année et était aussi au casting de Mask Singer sur TF1. Et au vu de son succès grandissant, ce n'est que le début.