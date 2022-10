"Le gars, je l'ai fracassé" : Christophe Willem s'en est pris à un chroniqueur, agacé par les questions sur sa sexualité

Christophe Willem était ce samedi 1er octobre 2022 l'invité d'Éric Dussart et Jade dans l'émission On refait la télé sur RTL. Le chanteur de 39 ans, qui a sorti récemment son nouvel album Panorama, en a profité pour aborder les sujets qui fâchent, en l'occurrence celui de la sexualité. En effet, durant ses interviews, Christophe Willem a souvent été confronté à la question de savoir s'il est homosexuel. "Ces questions sont souvent posées par des hommes sur ce thème-là. Toujours par des hommes chez qui le côté féminin d'un homme en face le dérange ou l'énerve", a-t-il précisé au micro de RTL selon des propos rapportés par nos confrères de Puremedias.com.

Dans la rue, le mec me parle comme ça, je lui mets une droite !

L'interprète de PS Je t'aime s'est souvenu d'un moment gênant lors d'une émission de radio publique dont il a préféré taire le nom : "Quelqu'un a passé trois ou quatre minutes. C'est très long en radio. Il a fait tout un sketch en disant : 'Christophe Willem, c'est un peu comme Freddie Mercury, on a hâte que vous ayez 28 ans pour enfin baiser avec des mecs, parce qu'on le sait tous depuis le début. Il n'y a que vous qui n'êtes pas au courant'. J'étais tellement choqué, mais vraiment. Le public en face était aussi choqué de ça" Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Christophe Willem ne s'est pas laissé marcher sur les pieds, bien au contraire : "En fait, le gars, je l'ai fracassé. Je lui ai dit : 'La différence entre vous et moi, vous, vous êtes payé pour défoncer les gens et vous avez besoin de faire une fiche pour sortir votre merde. Moi, je n'ai pas besoin de faire des fiches pour vous exploser en cinq minutes." Le chanteur a tenu à préciser que ceci s'est passé "à l'antenne" et "en public" !

Visiblement agacé, Christophe Willem a également profité de l'antenne de RTL pour faire une mise au point : "Au bout d'un moment, les gars ont l'impression, parce que vous êtes connu et parce que vous êtes en interview, vous devez recevoir ce déversement de merde ! Et si vous répondez, vous allez paraître pour quelqu'un de prétentieux. Dans la rue, le mec me parle comme ça, je lui mets une droite ! Remettons les pendules à l'heure ! (...) On peut être maniéré et on peut avoir une voix aiguë, mais on peut aussi être en mesure de se faire respecter par ceux pour qui la sexualité est un problème." À bon entendeur !