Christophe Willem cash sur sa sexualité : le chanteur parle sans tabou

Révélé par l'émission Nouvelle Star dont il a été le gagnant en 2006, Christophe Willem sort son sixième album intitulé Panomama disponible depuis le vendredi 16 septembre. Un album dans lequel figure entre autres le titre PS : Je t'aime écrit par Slimane mais surtout dans lequel il évoque des thèmes plus profonds comme le regard des autres, le harcèlement scolaire, ses parents et aussi sa sexualité.

A l'occasion de la sortie de son nouvel album, Christophe Willem a accordé une interview à nos confrères de Pure Charts ce samedi 17 septembre. Tout en remémorant des souvenirs douloureux, le chanteur de 39 ans s'est exprimé sans détour sur sa sexualité. Un sujet dont il fait allusion dans Ni reine, ni roi, l'une des chansons de l'album. "C'est un titre qui est important car j'y affirme que je ne suis ni l'un ni l'autre. Je sors de toute norme binaire. Je ne suis pas gay comme je ne suis pas hétéro", a-t-il insisté.

Le collège, une "période compliquée" pour Christophe Willem

Dans cette interview, l'interprète de Double Je a également évoqué son adolescence compliquée et ce qu'il a enduré à sa sortie de Nouvelle Star en 2006. "Le collège, c'est une période compliquée, j'étais stigmatisé car j'étais efféminé et que j'avais une voix aiguë. J'étais forcément gay ! Alors qu'à cette époque-là, tu n'as pas une sexualité affirmée... Je ne comprenais pas. C'est très dur quand, jeune, on te met une étiquette avant même que tu saches qui tu es (...) J'avais la sensation qu'on portait souvent de l'importance au parcours que j'avais et que, du coup, j'étais souvent défini par des réductions très vulgaires : "C'est le mec on ne sait pas s'il est gay ou pas, il a une voie aigue et il a fait Nouvelle Star". C'est mon CV ! Donc au bout d'un moment, tu t'enfermes toi-même dans l'image que les gens te donnent", a-t-il exprimé.

Désormais, Christophe Willem semble avoir tourné la page de cette période difficile de sa vie. Fier de ce qu'il est aujourd'hui, le chanteur y a même consacré une chanson intitulée Dans le regard de l'autre extraite de son album. "Ça raconte d'où je viens, ce que j'ai traversé et où j'en suis aujourd'hui, et à quel point je vois le regard de l'autre comme bienveillant et non plus comme la source d'un problème."

