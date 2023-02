"Le jour où on m'a appris que je ne bougerai plus le bras..." : Jamel Debbouze raconte son incroyable réaction

C'est un épisode de sa vie qu'il n'oubliera jamais : l'accident qui l'a rendu handicapé il y a un peu plus de trente ans. C'était le 17 janvier 1990, Jamel Debbouze était alors âgé de 14 ans. À l'époque, il se rendait à la gare de Trappes dans les Yvelines avec un ami. Pour gagner du temps et atteindre les bus, tous les deux ont traversé les voies, percutant alors le Paris-Nantes qui passait à ce moment-là. Son camarade est tragiquement mort sur le coup, Jamel Debbouze s'est quant à lui réveillé à l'hôpital. Cet événement a laissé des séquelles physiques au comédien, et notamment la paralysie de son bras droit.

S'il évoque rarement ce drame, le mari de Mélissa Theuriau a fait une exception en 2018, lorsqu'il était invité à parler à des enfants dans l'émission Au tableau !, produite par son épouse. "J'ai fait une bêtise, je n'ai pas écouté mes parents. Je me suis rendu compte tard que c'était une bêtise de ne pas écouter ses parents. Je suis sorti tard, alors que je n'aurais pas dû. Et je me suis retrouvé sur un quai d'une gare. J'ai vu le bus passer et je ne voulais pas le rater et j'ai traversé les rails en pleine nuit, sans regarder ni à droite ni à gauche. Je voulais juste gagner du temps", expliquait-il à son jeune public.

Une manière de nier que j'étais freiné ou diminué

Jamel Debbouze revenait plus longuement sur son accident l'année suivante, lors d'une interview pour Konbini réalisée en 2019. Il se confiait plus particulièrement sur son étonnante réaction après avoir compris qu'il serait paralysé à vie. "Le jour où on m'a appris que je ne bougerai plus le bras, j'ai tout de suis demandé au docteur s'il pouvait me prêter son stylo, pour écrire de la main gauche. Ça a été un réflexe immédiat. Parce que, pas de temps à perdre, tu vois. Et je me suis mis à danser tout de suite. C'était une manière de nier que j'étais freiné ou diminué ou que je ne pouvais pas faire comme les autres. C'était impensable", déclarait-il. Et d'ajouter : "Un drame est un drame de toute façon (...) Mais quand tu réussis à avoir la distance, que tu te dis que finalement si on n'est pas mort c'est pas grave et que tu réussis à en rire, tu le vis mieux de manière générale".