Jamel Debbouze revient sur son accident : son étonnante demande à l'hôpital

Dans une nouvelle interview accordée à Konbini, le 13 octobre 2019, Jamel Debbouze est revenu sur l'accident qui lui a coûté sa main droite, à 14 ans. L'occasion pour l'humoriste de confier ce qui lui a permis d'avancer et ce, dès le lendemain du drame, alors qu'il était encore l'hôpital.

"Le déni, tout simplement. La seule manière pour moi de passer outre cet accident, c'est de me dire qu'il n'existe pas, a-t-il affirmé. Il existe évidemment, c'est là, mais je le mets dans ma poche et j'avance." Le comédien de 44 ans a également raconté une surprenante anecdote qui illustre sa détermination, alors qu'il n'était qu'un adolescent : "Le jour où on m'a appris que je ne bougerai plus le bras, j'ai tout de suite demandé au docteur s'il pouvait me prêter son stylo pour écrire de la gauche. Ça a été un réflexe immédiat. Parce que pas de temps à perdre. Et je me suis mis à danser tout de suite."