"Le médecin a disparu !" : Stéphane Plaza opéré neuf fois et face à une terrible déconvenue

La vie de Stéphane Plaza aurait pu basculer, il y a de cela plusieurs années. En effet, plus jeune, l'agent immobilier le plus célèbre du paysage audiovisuel français a été victime d'un terrible accident. Et il était loin d'être au bout de ses peines... Dimanche 13 mars 2022, sur le plateau de Vivement dimanche (France 2) face à Michel Drucker, l'animateur de 51 ans s'explique.

Confortablement installé dans le mythique fauteuil rouge de l'émission, Stéphane Plaza voit débarquer Emmanuel Chaunu, caricaturiste et dessinateur de presse français venu dresser les parcours des invités en images. C'est alors qu'il découvre un dessin de lui allongé sur un lit d'hôpital face à un médecin et des ouvriers prêts à entamer les travaux. C'était en 1998 : l'acolyte de Karine Le Marchand est "tombé de haut" et aurait pu "perdre ses jambes" comme l'indique le dessinateur.

"J'ai fait une chute violente et je me suis cassé les calcanéum et le plateau du tibia", confie alors Stéphane Plaza sur le plateau. Et Michel Drucker de préciser que les calcanéum, "ce sont les deux talons". Très rapidement, le charmant brun a été admis à l'hôpital... où il a été face à une réelle déconvenue. "Comme j'ai beaucoup de chance dans ma vie, le médecin a disparu. Donc il n'y a pas de bilan de l'opération. On ne sait pas ce qu'il m'a fait et j'ai donc été opéré neuf fois", se souvient-il. A ce moment-là, son père a finalement entrepris une autre solution : "Il m'a envoyé dans un centre pour de très grands sportifs à Capbreton et c'est le docteur de là-bas qui m'a sauvé."

Durant de longues semaines, Stéphane Plaza a été confronté à un choix qui a déterminé le reste de sa vie. "Tout seul dans une chambre pendant quatre mois, soit vous devenez aigri, soit vous vous dites que vous pouvez mourir demain et vous préférez profiter de la vie et donner tout ce que l'on peut donner", déclare-t-il. Sa joie de vivre, sa bonne humeur et son naturel même devant les caméras qui font son succès viennent alors de là. "Cet accident m'a rendu boulimique de la vie", avait-il déclaré à Paris Match en 2014.