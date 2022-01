Stéphane Plaza pas pudique : la révélation très coquine de Karine Le Marchand

De la télévision à la comédie, il n'y a qu'un pas qu'a franchi Stéphane Plaza. Agent immobilier populaire du PAF, il porte désormais une autre casquette : celle d'acteur. Entre le théâtre et le cinéma, le coeur de l'animateur de 51 ans balance. Mais le 12 février prochain, c'est sur les planches qu'il fera son grand retour ! Il incarnera un magicien dans Un couple parfait, prêt à tout pour faire rester sa compagne dans son spectacle, que tente de remplacer son agent par son petit-ami. À ses côtés, Jeanfi Janssens et Valérie Mairesse, deux pensionnaires des Grosses Têtes que connaît également très bien Karine Le Marchand. Cette dernière a donc naturellement adressé un message vidéo au trio, jeudi 27 janvier 2022 dans C à vous, dans lequel elle souhaite bien du courage à ses amis et surtout dans lequel elle révèle une habitude très embarrassante de Stéphane Plaza quand il monte sur scène : celle de montrer son anatomie à ses collègues !

"Je sais que vous allez vous faire des blagues, que vous allez avoir peur d'oublier votre texte, que vous allez faire exprès de changer les mots pour faire réagir l'autre, a-t-elle déclaré. Je sais que de toute façon, Stéphane va montrer son "tut" parce qu'il ne peut pas s'en empêcher sur scène [...] Je vous aime !" Pas du tout étonnés par ce que venait de dire Karine Le Marchand, les comédiens et Laurent Ruquier sont vite passés à autre chose. Mais c'était sans compter sur Mohamed Bouhafsi.

"Valérie, est-ce que vous confirmez les propos de Karine Le Marchand ? Est-ce que Stéphane montre toujours sa..., enfin bref !" a interrogé le chroniqueur. La réponse ne s'est pas fait attendre : "Oui ! Mais que en coulisses !" a-t-elle rigolé. Jeanfi Janssens en a rajouté une couche en indiquant : "Il la montre assez souvent, sitôt qu'il est content !" Face à ces déclarations, Valérie Mairesse a indiqué qu'il était loin d'être le seul à lui avoir montré ses parties intimes : "Vous savez, j'ai commencé au café théatre au Splendid, et tous les soirs avant que je rentre en scène, Gerard Jugnot et Michel Blanc me montraient leur louloute, donc maintenant j'ai vu celle de Stéphane." Quand il s'agit d'amitié, Stéphane Plaza est du genre à ne rien cacher !