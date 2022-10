"Les femmes jouissent d'abord par l'oreille..." : Critiqué et rabaissé, Fabrice Luchini répond à sa façon

Monstre du cinéma français, Fabrice Luchini n'a pas forcément le physique d'un grand séducteur mais il a néanmoins l'avantage de posséder une prose inimitable. Interviewé par TV Mag, l'acteur de 70 ans s'est rappelé avec nostalgie de ses débuts au cinéma et des remarques pas toujours très agréables qu'il avait reçues à l'époque. "Henri Bernstein, auteur de Mélo, était obsédé par les femmes. On l'appelait 'Divan le terrible' et il disait : 'Tout acteur qui n'a pas les femmes ne fera jamais carrière.' Au début de la mienne, un agent m'a dit : 'Tu ne réussiras jamais, car tu n'es pas sexué, tu ne plais pas aux femmes'".

Force est de constater que cet ancien agent avait tort puisque l'homme a su se faire une place dans le coeur du public mais aussi de nombreuses femmes, admiratives de son intelligence et de sa manière de parler à la façon d'un véritable poète. "Je cite à chaque fois Marguerite Duras : 'Les femmes jouissent d'abord par l'oreille'", ajoute-t-il fièrement.

Papa d'Emma qu'il a eue en 1979 avec Cathy Debeauvais, Fabrice Luchini s'est longtemps plu dans le libertinage. Curieux et prêt à tester toutes les pratiques sexuelles, il avait également indiqué avoir eu une expérience homosexuelle en 2009 auprès du magazine Têtu. "À une époque, j'allais mal et je me disais que j'étais peut-être un homo refoulé. J'ai essayé une fois avec un bonhomme, mais ce n'était pas ça. Ça m'a... bouhh... troublé", confiait-il avec beaucoup de franchise.

Adepte des plaisirs de la chair et n'hésitant pas à choquer les bien-pensants, il avait également révélé avoir longtemps été voir des prostituées auprès des journalistes de Télérama. Se définissant comme un "chercheur" de l'amour, il racontait : "Pendant vingt ans, tout le monde a cru que j'étais homo : un acteur si maniéré ! Mais j'étais obsédé par les femmes, client des prostituées dès l'âge de quinze ans. J'étais ce que Céline appellerait un tracassé du périnée."