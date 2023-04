"Les mots restent bloqués dans ma gorge" : Eglantine Emeyé, journée bouleversante un mois après la mort de son fils

L'autisme Eglantine Eméyé a vécu avec et elle a toujours tout fait pour sensibiliser le monde à ce sujet avec, notamment, son documentaire Mon fils, un si long combat (2014) et ses livres Le voleur de brosses à dents (2015) et Autisme : ce sont les familles qui en parlent le mieux (2016). Samy est mort mais le combat continue. C'est pour cela qu'elle est à la tête d'une association, Un Pas Vers la Vie, qui vise à offrir aux enfants autistes et à leur famille le droit à une vie meilleure.

Une meilleure vie c'est à dire un meilleur accompagnement et aussi plus de lieux spécialisés pour les enfants autistes. Eglantine Emeyé a par exemple été pendant des années séparée de Samy, contraint de vivre dans une structure située à 900 kilomètres d'elle.

C'est le 20 février que Samy est mort et elle avait le coeur de tous en annonçant la terrible nouvelle. "Cette nuit, à minuit, mon petit ange, mon voleur de brosses à dents, mon petit lion au regard si doux, s'est envolé vers les étoiles , après 13 jours de lutte. Je n'ai plus de mots...seulement une immense douleur, et l'amour infini que j'ai pour lui. Mon Samychou, je t'aime...pour toujours. Ta maman a le coeur brisé, mais elle sait que tu n'auras plus jamais mal", avait-elle écrit.

Continuer de vivre pour lui et se battre pour lui, voilà ce que fait à présent Eglantine Emeyé. Il y a quelques jours, elle a aussi révélé avoir repris le chemin des tournages ce qui lui était "nécessaire". On pense à elle...