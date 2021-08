Eglantine Eméyé, mère d'un enfant polyhandicapé : retrouvailles avec Samy, un "bonheur simple"

Eglantine Eméyé a eu la chance de s'envoler pour le Japon, à Tokyo, pour décrypter la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Un exercice difficile au cours duquel elle a connu une belle frayeur. L'animatrice a depuis retrouvé la France et surtout ses enfants, Marco (18 ans) et Samy, qui fêtera son seizième anniversaire en août 2021. Diagnostiqué hémiplégique du côté gauche et autiste à l'âge d'un an, ce dernier réside depuis 2013 à Hyères, où il est suivi pour ses troubles sévères. Eglantine Eméyé traverse les 900 kilomètres qui la sépare de son fils dès que l'occasion se présente, comme en ce début de semaine.

Sur Instagram, la jolie brune de 47 ans a d'ailleurs partagé une vidéo de ses retrouvailles avec Samy, laquelle respire le bonheur. Sur les images, l'adolescent est installée dans les bras de sa mère et s'extasie devant une série télévisée culte. "Il en faut peu pour être heureux.... Vive les Teletubbies #bonheursimple", légende Eglantine Eméyé qui, elle, affiche un sourire radieux dans la vidéo.

Sa publication a naturellement touché ses abonnés, lesquels ont été heureux de la voir aux côtés de son fils. Ils en ont profité pour saluer son courage et sa dévotion envers lui. "Petite homme très heureux avec une maman formidable", "Quel moment d'émotion", "Vous êtes une mère extraordinaire qui s'occupe avec amour et courage, de son enfant", peut-on lire en commentaires.