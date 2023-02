"Ta maman a le coeur brisé" : Eglantine Emeyé, son fils polyhandicapé est mort à 17 ans, après 13 jours de lutte

Il m'est arrivé d'y penser

"J'aide parfois des parents qui sont dans des situations dramatiques et qui appellent mon association au secours. Ils sont dans des situations semblables à celles que j'ai vécues et disent qu'ils n'en peuvent plus, et que si on les laisse comme ça, ils en viendront à des extrémités comme ça. Je vous avoue qu'il m'est arrivé d'y penser. De me dire : 'Je vais craquer.Je vais le jeter par la fenêtre et me suicider après'", avait-elle confié à Anne-Elisabeth Lemoine en octobre dernier sur le plateau de C à Vous, alors qu'elle venait de réagir sur la mort d'un enfant autiste de 11 ans, poignardé par sa mère avant que celle-ci ne signale sa disparition à la police.

Elle évoquait également cette situation dans son documentaire Mon fils, un si long combat, en 2014, en se confiant notamment sur les difficultés, les coups, les cris, les nuits interminables et l'épuisement qui régnaient au sein de sa maison. "Ça vous vrille le ventre et en plus vous ne dormez pas. Quand c'est notre quotidien jour et nuit pendant des années, je peux comprendre qu'à un moment on craque. Et c'est des choses qu'on n'ose évidemment pas dire, mais voilà, on craque", déclarait-elle.

Samy était jusqu'ici pris en charge par une structure spécialisée, qui se situe à Hyères, dans le Var, à 900km. d'elle. À noter que sa maman est à la tête d'une association, intitulée Un pas vers la vie, qui vise à offrir aux enfants autistes et à leur famille le droit à une vie meilleure.