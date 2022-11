"Le jeter et me suicider" : Églantine Éméyé, maman d'un fils polyhandicapé fait de terribles confidences...

Églantine Éméyé avait déjà évoqué les difficultés, les coups, les cris, les nuits interminables et l'épuisement dans son documentaire Mon fils, un si long combat, en 2014. "Ça vous vrille le ventre et en plus vous ne dormez pas, rappelle-t-elle. Quand c'est notre quotidien jour et nuit pendant des années, je peux comprendre qu'à un moment on craque. Et c'est des choses qu'on n'ose évidemment pas dire, mais voilà, on craque".

Aujourd'hui, Samy a 17 ans et il est pris en charge par une structure spécialisée, qui se situe à Hyères, dans le Var, à 900km d'elle. Églantine Éméyé regrette toutefois le manque d'établissements, le manque d'intérêt vis-à-vis de telles situations et l'absence de personnel, de plus en plus flagrante. Voilà pourquoi elle lutte, avec son association Un pas vers la vie, pour offrir aux enfants autistes et à leur famille le droit à une vie meilleure...