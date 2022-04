Eglantine Emeyé en couple : son compagnon "a accepté" la situation de Samy, son fils handicapé

Sa vie s'articule autour de sa famille. Eglantine Emeyé est l'heureuse maman de deux garçons, Marco (19 ans) et Samy (16 ans) qui souffre de troubles autistiques sévères et vit en institut spécialisé dans le Sud de la France. L'arrivée de cet enfant polyhandicapé a bouleversé son quotidien, mais aussi sa vie de couple. En effet, l'animatrice de 48 ans s'est séparée du père de ses enfants. Depuis, elle a retrouvé l'amour dans les bras d'un autre. Dans les colonnes du magazine Ici Paris actuellement en kiosques, elle se livre à coeur ouvert.

"S'occuper d'un enfant comme Samy est ultra exigeant", assure Eglantine Emeyé. Cela demande du temps, de l'énergie et de la patience. Face à la difficulté, le couple a volé en éclats. "La relation avec le papa de Samy n'a pas tenu le coup, comme beaucoup de couples qui vivent la même situation, confie-t-elle. 80% des familles dans le handicap sont monoparentales. Pour la fratrie, c'est extrêmement difficile également. Marco, son grand frère, a beaucoup souffert." Tout comme elle, qui a "refusé certaines émissions qui [l']éloignaient trop et trop souvent de Samy". "Mais je n'ai pas sacrifié quoi que ce soit, tient-elle à préciser. Le seul tribut que j'ai payé, c'est la fatigue."

Si sa famille n'est plus unie, Eglantine Emeyé s'en est trouvée une autre. En effet, après sa rupture avec le papa de Samy, la jolie brune a rencontré l'amour en la personne de Richard, un réalisateur de documentaires. Une belle nouvelle pour l'animatrice de Trouvez l'intrus, Le Monde de Jamy et des plateaux de Rendez-vous en terre inconnue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce quotidien particulier n'a pas été évident à accepter pour l'amoureux de la star. "Il a accepté mon mode de vie assez dingue, mais il a eu très peur, se souvient la belle. Au début, il a cru qu'il n'y arriverait pas. Finalement, il s'est très bien adapté. Il y a encore des hommes courageux ! (Rires)" Si elle est maman de deux garçons, son compagnon Richard a une fille. "Et, ensemble, on forme une belle famille recomposée", conclut-elle, visiblement heureuse et épanouie.