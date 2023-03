"Les puéricultrices vont hurler" : Alysson Paradis sur son rituel particulier avec Guillaume Gouix et leurs 2 enfants

A 38 ans, Alysson Paradis jongle entre sa vie de comédienne sur les planches et au cinéma, et sa vie de maman. Une fois rentrée à la maison après les tournages et les représentations, l'actrice est une maman comme les autres d'un grand garçon de 7 ans et d'un tout petit bébé, nés de sa relation avec le comédien Guillaume Gouix. Ensemble, les deux acteurs ont réussi à trouver un équilibre avec leur petite famille, six mois après la naissance du petit dernier dont le sexe n'a pas été révélé.

Dans les pages du Parisien Week-End, Alysson Paradis évoque ce nouveau quotidien à 4 et ses petits bonheurs. Parmi eux justement, une "réunion de famille" qui, elle en est certaine, ne va pas plaire aux spécialistes. Son moment préféré ? "Quand on se retrouve dans notre lit pour une sieste en famille" concède-t-elle. Dans ce cas-là, pas question de réfléchir et de penser aux conséquences que cette proximité et cette habitude aura sur l'avenir de leurs bambins, n'en déplaise aux autres.

"Tous les quatre, nous sommes en mode glu. Mon bébé dort, mon fils lit, Guillaume somnole, on se câline. Les puéricultrices vont sans doute hurler mais ce cododo à quatre est magique !" Quand il n'est pas à la maison, le clan profite de chaque instant passé les uns avec les autres : "Pour bercer le petit dernier, nous partons pour de grandes balades en poussette ou avec le porte-bébé. [...] Nous déambulons aussi sur les quais de scène. Quelle bonne idée de les avoir rendus piétons ! En rentrant, nous préparons des crêpes, des petits sablés ou un cake au chocolat."

La fête à la maison

Entrer chez Alysson Paradis et Guillaume Gouix, ça ressemble beaucoup à la maison du bonheur. Mais ce n'est pas parce que les deux acteurs s'autorisent quelques libertés avec Marcus et leur deuxième enfant qu'ils leur font faire n'importe quoi non plus. Les laisser devant les écrans pour calmer les crises et être tranquille ? Très peu pour eux. Marcus est d'ailleurs déjà initié au cinéma, passion de ses parents : "Son père et moi lui montrons des films de notre enfance. [...] Je préfère qu'il les visionne en plusieurs fois, plutôt qu'il soit planté devant des dessins animés. Ceux d'aujourd'hui sont trop rapides et stressants, ils transforment les enfants en piles électriques. La télé sert plutôt à regarder les matchs de foot. Guillaume étant marseillais, l'OM est une religion chez nous." Voilà qui devrait faire hurler les Parisiens aussi...