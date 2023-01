Alysson Paradis et Guillaume Gouix : Le couple face à une grande première, Elodie Bouchez en soutien

Amore mio sort le 1er février prochain au cinéma. Un film dramatique, réalisé par Guillaume Gouix, novice en tant que réalisateur d'un long métrage. Et pour sa première expérience dans ce rôle, le cinéaste a choisi de faire confiance à sa compagne Alysson Paradis pour jouer le rôle principal avec l'actrice Elodie Bouchez. A trois, ils forment une superbe équipe.

Et cela s'est vu ce lundi 23 janvier, à l'occasion de l'avant-première du long-métrage organisée au Cinéma Saint-André des Arts à Paris. En effet, entre rigolades, sourires et regards complices, le trio semblait parfait, sous les yeux de Zoé Félix et Benjamin Biolay. Il ne reste plus qu'à voir désormais si cette complicité sera également visible à l'écran ou non, en ce qui concerne les deux actrices.

Un couple épanoui

Pour rappel, concernant Guillaume Gouix et Alysson Paradis, ils avaient déjà collaboré ensemble, tous les deux en tant qu'acteur, dans le film L'invitation de Fred Grivois, en 2021. Ils n'avaient alors rencontré aucune difficulté à s'entendre, puisqu'ils sont en couple depuis plusieurs années et ont par conséquent l'habitude de se supporter. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à s'afficher complice lorsque l'occasion se présente, comme en juin 2021 à Roland-Garros, ou encore en septembre dernier pour la projection du biopic sur Simone Veil.

A noter qu'ils sont ensemble parents de deux enfants : un petit garçon prénommé Marcus (né en 2015) ainsi qu'un autre au prénom mystérieux, qui a pointé le bout de son nez en août dernier. Une naissance pour laquelle elle avait reçu plusieurs messages de félicitations, notamment un coeur rouge de la part de sa nièceLily-Rose Depp dont elle est très proche. En octobre dernier, elle prenait un adorable cliché avec son nouveau-né, les pieds dans le sable sur une plage de Saint-Jean-de-Luz (Pays basque).

C'est donc un véritable rêve éveillé que semblent vivre à deux Alysson Paradis et Guillaume Gouix, aux cotés de leurs deux adorables fils.