Lily-Rose Depp fan de sa tante, la "sublime" Alysson Paradis... Preuve d'amour pour un rendez-vous important

Lily-Rose Depp, fille des acteursJohnny Depp et Vanessa Paradis, s'est emparée de son compte Instagram ce lundi 9 janvier pour féliciter sa "sublime" tante Alysson Paradis, qui joue dans Amore Mio, le premier film réalisé par son mari Guillaume Gouix, avec qui elle est maman de deux enfants. Un long-métrage qui sera en salles le 1er février prochain, et dont Lily-Rose Depp vient de poster un extrait dans sa story.

Pour rappel, en août 2021, les rôles étaient inversés puisque c'est la comédienne qui rendait hommage à sa nièce sur le réseau social, à travers une adorable photo qui en disait long sur leur complicité. "Je t'aime", avait répondu la jeune femme, ce à quoi sa tante avait répondu "Moi d'abord". Un échange adorable, qui n'avait pas manqué de faire fondre le coeur des internautes.

Une chose très particulière à gérer

Ces derniers étaient aussi probablement ravis de voir que les deux femmes s'entendent très bien. Une famille unie donc, bien que tout ne soit pas toujours évident à gérer pour elles, notamment pour Lily-Rose Depp qui se confiait en novembre dernier pour la version américaine du magazine ELLE sur l'impact de la notoriété de ses parents sur son enfance. "C'est une chose très particulière à gérer, mais c'est aussi la seule chose que je connaisse", avait-elle notamment expliqué, avant d'ajouter que la célébrité est encore quelque chose avec laquelle elle apprend encore à "dealer" et à "vivre".

A noter que cet entretien était également l'occasion pour la grande soeur du très discret Jack de s'expliquer une bonne fois poiur toute sur le procès très médiatisé de son père avec son ex-femme Amber Heard : "C'est quelque chose de si privé et de si personnel qui devient tout à coup pas si personnel... Je me sens vraiment en droit d'avoir mon jardin secret". Précisons également qu'elle donnait cette interview dans le cadre de la sortie de la nouvelle série HBO The Idol, dans lequel donne notamment la réplique au chanteur The Weeknd, qui s'essaye donc au métier d'acteur.