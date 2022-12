Vanessa Paradis : Ses enfants Lily-Rose et Jack très malins, ce petit secret pour garder leur complicité intacte

Vanessa Paradis et Johnny Depp ont formé pendant de longues années un couple mythique. Ils sont aussi devenus parents de deux enfants, Lily-Rose Depp et son frère Jack. Si la première, jeune femme de 23 ans, est devenue elle aussi une star à son tour, et sera bientôt à l'affiche de The Idol la nouvelle série sulfureuse signée The Weeknd (HBO), son frère de 20 ans, lui, est bien plus discret. Le fils de la star de Pirate des Caraïbes n'a pas de réseaux sociaux et ne semble pas près à emboîter le pas à ses célèbres parents. Dans l'ombre, il grandit et ressemble de plus en plus à son père. S'ils sont si différents de ce point de vue, Lily-Rose Depp et Jack sont très très proches.

Si les déclarations sur Jack Depp sont rares, Lily-Rose Depp avait fait une exception lors d'un entretien accordé à Keira Knightley pour Interview Magazine. La jeune actrice et mannequin avait révélé leur "langage secret". En effet, les enfants de Vanessa Paradis, qui fête ses 50 ans ce jeudi 22 décembre, ont hérité du langage de leur maman et décidaient de parler français pour que personne ne comprenne leurs échanges. "Quand mon frère et moi étions dans la même école, quand on souhaitait se dire quelque chose qui devait rester entre nous, on parlait français et personne ne comprenait", avait-elle ainsi confié. De rares confidences qui témoignent de leur proximité.