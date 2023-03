Diaporama : "Les puéricultrices vont hurler" : Alysson Paradis sur son rituel particulier avec Guillaume Gouix et leurs 2 enfants

"Les puéricultrices vont hurler" : Alysson Paradis sur son rituel particulier avec Guillaume Gouix et leurs 2 enfants

Le couple a accueilli son deuxième enfant au mois d'août 2022

Un petit bébé dont on ne connaît ni le prénom ni le sexe pour l'instant

Mais qui fait, à coup sûr, le bonheur du plus grand, Marcus, 7 ans

Alysson Paradis a d'ailleurs dévoilé l'une de leur routine familiale qui ne va pas plaire à tout le monde : "O n se retrouve dans notre lit pour une sieste en famille, raconte-t-elle au Parisien Week-End. Tous les quatre, nous sommes en mode glu. Mon bébé dort, mon fils lit, Guillaume somnole, on se câline. Les puéricultrices vont sans doute hurler mais ce cododo à quatre est magique !"

