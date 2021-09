"Les sutures se sont arrachées" : Maxime "pisse le sang" dans Koh-Lanta, cette blessure non diffusée

Maxime est le malheureux éliminé du cinquième épisode de Koh-Lanta, La Légende. Sa logique lui a fait défaut lors de l'affrontement face à Ugo et Clémentine sur l'île des bannis. Mais avant cela, Maxime a vécu une petite mésaventure sur le camp jaune des Lanta Naï. En effet, il s'est "sévèrement tranché l'index avec une machette", comme il l'avait raconté sur son compte Instagram ! Pour Purepeople.com, l'aventurier en dit plus.

Que s'est-il passé ?

J'étais en train de faire la table sur le camp des hommes et Laurent m'appelle pour manger un bout de palmier. Entre temps, je ne sais pas qui a aiguisé la machette à rasoir, c'était très très bien fait. J'ai le doigt qui est en arrière du morceau de palmier, et en fait la machette traverse le tout comme il faut. Il y a un bout de steak du doigt qui s'en va bien. On est quasiment à l'os et donc le médecin m'interdit complètement d'aller à l'eau, sauf pour les épreuves.

Pourquoi aviez-vous une autorisation sur les épreuves ?

Parce qu'il pourra refaire mon pansement juste après. J'ai interdiction d'avoir le doigt humide, mouillé parce que la blessure n'est pas belle du tout. C'est aussi ce qui fait que je ne suis pas allé pêcher au harpon, l'un des arguments sortis par Claude. Surtout que je pêche quand même mais avec un trident.

Comment va votre doigt aujourd'hui ?

Aujourd'hui le doigt va mieux. Au niveau de la plaie, j'ai une trace blanche à la place d'avoir une peau rose. C'est encore très sensible. Mais j'ai récupéré ma sensibilité, c'est positif ! Ça veut dire que les nerfs n'étaient pas amochés.

Pourquoi avoir caché cette blessure ?

Tout le monde sait que je suis blessé sur le camp. Mais en fait, avec le lancé de corde que j'ai fait sur l'épreuve des flambeaux, le pansement a sauté et toutes les sutures se sont arrachées. Donc mon doigt pisse le sang, mais vraiment. Ça coule en continu, alors je l'enroule et le bloque avec le t-shirt pour que ça fasse un point de compression.

