Mardi 14 septembre 2021, TF1 diffusait le troisième épisode de Koh-Lanta, La Légende. La soirée a été marquée par les éliminations de Cindy et Patrick qui ont perdu l'épreuve de l'île des bannis face à Karima et Ugo. Mais ce n'est pas tout : lors du conseil, les jaunes ont choisi de voter contre Maxime, qui a donc quitté le camp. Sur Instagram, l'aventurier revient sur son départ, confie son ressenti et en profite pour faire quelques révélations.

Pas vu à la télé, mais Maxime s'est blessé ! Un bobo survenu juste avant la formation des nouvelles équipes mixtes, comme il le raconte sur le réseau social de partage d'images, samedi 18 septembre 2021. "Sur le camp des hommes, après avoir construit la table, je me suis tranché sévèrement l'index avec la machette", lance-t-il. Après avoir vu le docteur sur place, le verdict est tombé : "Interdiction médicale d'aller dans l'eau pendant dix jours, sauf épreuve."