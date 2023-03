"Les yeux bouffis et rouges": Aurore Morisse (Affaire conclue) bouleversée, confidences sur un secret bien gardé

Elle est l'une des acheteuses phares d'Affaire Conclue. Aurore Morisse a rejoint l'émission de France 2 en 2021. En parallèle, elle a un cabinet d'expertise en Belgique (Chestret 5 Consult), mais aussi, une galerie d'art et une maison d'hôtes comme l'indique sa biographie Instagram. Une vie professionnelle bien remplie qui la fait parfois s'oublier. Mais lundi 13 mars 2023, elle a vécu une expérience qui l'a bouleversée et en a fait part à sa communauté.

"J'ai un peu pleuré ce matin. Pas parce que je suis triste ou que c'est la fin du monde. C'est plutôt parce que j'ai longuement parlé avec mon coach Aline. J'ai pleuré parce que j'ai été heureuse de partager ce moment. Moment suspendu bien nécessaire pour mon accomplissement personnel et professionnel. Elle m'a sortie de ma zone de confort, m'a rassurée quant à mes positions, mes choix, mes envies et surtout m'a accompagnée sur un chemin que j'évite d'emprunter depuis un certain temps. Des fois, la vie est bien faite !", ont pu lire les abonnés d'Aurore Morisse en début de semaine.

C'est assez stupéfiant

Mais ce n'est pas tout, la jeune femme de 31 ans - qui ne peut parfois pas "piffrer" l'un de ses collègues - a également partagé une vidéo. En légende, elle précise qu'elle a "les yeux bouffis, les yeux rouges et remplis de larmes" car son rendez-vous lui a permis de se découvrir et de savoir quel chemin emprunter professionnellement. Et en découvrant les images, les internautes ont appris qu'Aurore Morisse avait réalisé un Color Profil (un outil de profilage de personnalité) avec sa coach. Une expérience qui l'a secouée. "C'est assez stupéfiant d'en savoir plus sur soi-même parce que finalement, en tant qu'indépendant, on a tendance à peut-être prioriser d'autres choses. On ne se focalise pas forcément sur ce dont on a besoin, ce dont on a envie. Ce qui fait que notre business fonctionne. Et Aline m'a dit des choses qui m'ont beaucoup touchée et dont je me cache horriblement. Là-dedans [Dans son dossier, NDLR], il y a tout le secret", a-t-elle confié. Elle a ensuite conseillé à tous les indépendants de le faire également.