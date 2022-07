"Ma fille n'aime pas qu'on l'appelle Lila Fatima Brigitte" : Les confidences de Jamel Debbouze sur les prénoms de ses enfants

Jamel Debbouze est en ce moment sur tous les fronts ! Alors qu'il vient d'achever le tournage des dix ans du Marrakech du rire, l'humoriste de 47 ans est à l'affiche du film Le Nouveau Jouet avec Daniel Auteuil, Alice Belaïdi et Simon Faliu qui sortira en salles en octobre 2022.

Avant la sortie de ce nouveau film, Jamel Debbouze s'est laissé aller à quelques confidences à l'occasion d'une interview exclusive dimanche 3 juillet dans le nouveau numéro de Sept à huit présenté par Harry Roselmack sur TF1. Interrogé par la journaliste Audrey Crespo-Mara, le mari de Mélissa Theuriau s'est exprimé sur son parcours, sa carrière, son rapport avec l'argent, sa vision de la France et aussi, sur le choix du prénom de ses deux enfants : Léon, 13 ans et Lila, 10 ans. "Ils s'appellent Léon Ali et Lila Fatima Brigitte. Ma fille n'aime pas qu'on l'appelle Lila Fatima Brigitte. C'est à la fois le prénom de ma mère et le prénom de ma belle-mère. C'est le fruit de notre union à Mélissa et moi", a dévoilé Jamel Debbouze.

"Ce que j'ai fait, c'est juste aimer ma femme et créer une famille"

Interrogé également sur le fait que le choix des prénoms de ses enfants soit perçu à la fois comme "une trahison" et "une forme d'assimilation", Jamel Debbouze s'est justifié à ce sujet : "Ce que j'ai fait, c'est juste aimer ma femme et créer une famille. Je suis né en France, je suis Français et c'est la résultante de tout ça."

Pour Jamel Debbouze - qui a perdu son père ces suites d'une maladie fulgurante - la double culture de ses enfants est une chance et une fierté comme il l'avait confié à Patrick Sébastien dans son magazine Jeux vous aime en 2021 : "Ils vivent en France, ils habitent dans le centre de Paris, ils ont cette chance incroyable d'avoir accès à la culture. Ils baignent vraiment dans les deux mondes. Quand on va chez ma mère, il y a des traditions qui ne bougent pas, à commencer par la gastronomie, le pain, les plats, les fêtes", avait-il confié.