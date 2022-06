Melissa Theuriau et Nawel Debbouze : Belles-soeurs complices devant Jamel et des stars du foot

Dans la famille Debbouze, on ne se fait que rarement prier pour se serrer les coudes et se soutenir. Et le 17 juin dernier, c'est Nawel Debbouze qui a dû voir son coeur battre à 100 à l'heure lorsqu'elle a inauguré son institut de beauté Maison Nawel, à Marrakech (Maroc). Et elle a pu compter sur son frère Jamel Debbouze pour l'épauler, mais aussi sur sa belle-soeur Melissa Theuriau dont elle est si complice. Alors que le festival lancé à l'initiative de l'humoriste Le Marrakech du rire célébrait sa 10e édition, le 18 juin, un grand nombre de célébrités présentes ont fait le déplacement pour soutenir Nawel Debbouze.

Maison Nawel s'étale sur 800 m2 d'espace intérieur et extérieur, et devient ainsi le plus grand salon de beauté au Maroc. Un institut dédié à la femme avec une expertise certaine sur l'ensemble des métiers de la beauté ; onglerie, coiffure, bar à sourcils, SPA et soins du corps et du visage. Pour la soirée d'inauguration, le ton est donné avec u parterre de stars. Melissa Theuriau, lookée en violet, a pris la pose auprès de sa belle-soeur adorée. Très complices au photocall, l'ex-animatrice et Nawel Debbouze semblaient comme deux soeurs. Une relation qui doit naturellement toucher Jamel Debbouze. Le papa de Léon et Lila a lui aussi immortalisé sa venue avec un selfie tendresse aux côtés de sa soeur.

Les footballeurs de sortie, Achraf Hakimi et son épouse Hiba brillent

Côté people, les footballeurs Selim Amallah, Nabil Dirar et l'agent de joueurs Fouad Ben Kouider, qui n'est autre que le mari de Nawel Debbouze, et beau-frère de Jamel, étaient présents. Tout comme Achraf Hakimi, international marocain. La star du PSG était venu avec sa fille, fruit de ses amours avec son épouse Hiba Abouk, elle aussi de la partie. Malika Ménard était très en beauté, toute de rose vêtue. Enfin, les soeurs Oceane et Marine El Himer étaient aussi présentes, tout comme la chanteuse Asmaa Lamnawar, à cette soirée d'inauguration, qui a attiré tout le beau monde de Marrakech. L'institut Maison Nawel dispose également d'un salon privé VIP ainsi qu'un espace pour enfants afin d'occuper des enfants pendant que leurs mères s'offrent un moment hors du temps. Un concept store a également été pensé pour mettre en avant des pièces uniques de jeunes créateurs venus à travers le monde.