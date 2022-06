Mélissa Theuriau : rare et tendre cliché de sa fille Lila qui a bien grandi, pour un tête-à-tête mère et fille !

Entre Mélissa Theuriau et Jamel Debbouze, c'est une histoire d'amour qui dure depuis 14 ans ! Le couple, qui s'est formé en 2007 sur le tournage du film Astérix aux Jeux Olympiques à Alicante (Espagne), s'est marié le 7 mai 2008. Une date que le célèbre humoriste n'a apparemment pas oubliée puisqu'il a publié le 7 mai dernier sur Instagram, un adorable cliché de lui et sa compagne en noir et blanc avec 14 coeurs en légende. Une magnifique déclaration d'amour offerte à celle qu'il aime.

En l'espace de 14 ans, le couple a donné naissance à deux enfants : un garçon Léon né en 2008 et une fille Lila née en 2011. Très proche de sa fille, Mélissa Theuriau a partagé ce samedi 4 juin 2022 une story Instagram prise dans un restaurant de la région Rhône-Alpes. On aperçoit la magnifique Lila de dos portant une robe estivale et admirant le beau paysage composé de rochers et de plantes en pleine verdure sous les nuages. "Lunch with view on my mountains (Déjeuner avec vue sur mes montagnes)", a écrit Mélissa Theuriau accompagné d'un petit coeur vert pour illustrer l'amour entre une mère et sa fille.



Mélissa Theuriau, une vie de famille épanouie après une adolescence difficile

À bientôt 44 ans, Mélissa Theuriau est une mère de famille épanouie. Dans l'émission En aparté sur Canal + où elle a été invitée en mars dernier, la journaliste s'est confiée sur sa vie de famille et sa relation conjugale avec Jamel Debbouze : "Je pense qu'heureusement que notre couple fonctionne parce que sinon, mes enfants voudraient toujours être chez leur père. Ce serait affreux. Je ne verrais pas mes enfants." Dans cette émission, la journaliste a également évoqué son adolescence difficile où elle est restée "isolée longtemps pendant plusieurs années". Un mauvais exemple qu'elle ne souhaite pas donné à ses enfants.

Il y a peu, c'est Jamel Debbouze qui captait l'attention avec leur fils, cette fois-ci. Dans les tribunes du Parc des Princes, le duo père-fils a partagé un moment de football exceptionnel. L'occasion de voir que Léon (13 ans), fervent supporter du PSG a bien grandi lui aussi.