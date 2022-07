Jamel Debbouze critiqué à cause du prénom de ses enfants : pas de "trahison" mais une fierté !

Star de l'humour adorée des Français, Jamel Debbouze a fondé avec la journaliste et productrice Mélissa Theuriau une famille dont il est infiniment fier. En effet, le couple, marié depuis 2008, est devenu parent successivement de Léon, 13 ans et demi, et de Lila, bientôt 11 ans. Dans un extrait dévoilé avant la diffusion du portrait dans Sept à Huit sur TF1 ce 3 juillet 2022, l'artiste est revenu notamment sur le choix des prénoms de sa progéniture, répondant en toute sincérité aux questions d'Audrey Crespo-Mara.

Choisir le prénom de ses enfants, une tâche ardue à laquelle Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau se sont attelé par deux fois, pour leur aîné Léon, Ali et pour la seconde, Lila, Fatima, Brigitte. L'humoriste précise que les deux autres noms de sa fille sont ceux de sa mère et de sa belle-mère. Un choix qui a été accueilli avec bonheur, même si d'autres n'ont pas caché leur mécontentement. En effet, la journaliste rappelle que certains l'ont critiqué, le considérant comme une "trahison".

À ces regards portés sur ses choix personnels de papa, Jamel Debbouze répond malgré tout avec la plus grande bienveillance et prudence : "Je comprends que l'opinion publique a son avis, et qu'elle dit ce qu'elle veut, quand elle veut, au moment où elle doit le dire. Après, quand d'autres en font le commerce pour nous diviser ou pour nous monter les uns contre les autres, c'est ridicule, je rentre pas là-dedans du tout. Ce que j'ai fait à travers ça, c'est juste aimer ma femme et créer une famille. Je suis né en France, je suis français et c'est la résultante de tout ça quoi."