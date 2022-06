"Vous n'avez pas honte" ? Eric Zemmour clashé par Apolline de Malherbe

Candidat aux législatives dans la 4e circonscription du Var avec son jeune mouvement Reconquête, Eric Zemmour est très affairé par sa campagne dans le sud, même si ce n'est pas là qu'il va voter (il est toujours inscrit à Paris). L'ancien éditorialiste et essayiste veut à tout prix rebondir après la défaite des présidentielles et les 7% de son parti alors qu'il espérait atteindre le second tour. C'est donc plus véhément que jamais qu'on le retrouve au micro d'Apolline de Malherbe sur BFMTV/RMC au cours de sa fameuse interview ce 9 juin 2022. L'animatrice et journaliste ne ménage toutefois pas l'homme politique en l'accueillant par une phrase cash : "Vous n'avez pas honte ?"

Cette question suit l'introduction d'Apolline de Malherbe : elle a cité des passages de la tribune que l'ancien sniper d'On n'est pas couché dans Le Figaro, journal pour lequel il a longtemps écrit. Dans cette lettre ouverte adressée aux parents d'élèves de France, le candidat aux élections législatives s'inquiète de la nomination du nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye qui a succédé à Jean-Michel Blanquer, et, plus largement, de "l'enseignement destructeur imposé" aux enfants dans l'instruction publique.

Eric Zemmour ne se démonte pas pour répondre à la présentatrice de l'émission et assume chaque phrase de ce qui s'inscrit dans sa théorie controversée du "grand remplacement". Il prend l'exemple de ses trois enfants, Hugo, Thibault et Clarisse, nés de son mariage avec Mylène Chichportich, pour prouver qu'il connaît le contenu des livres scolaires et ce qu'on apprend aux enfants. Quand Apolline de Malherbe décrit sa tribune comme une caricature, il persiste en expliquant à quel point elle peut être utile pour illustrer des idées, comme le faisaient déjà avant lui les plus grands philosophes.

Pour revenir devant les projecteurs après l'expérience éreintante des présidentielles, Eric Zemmour porte le costume qu'il préfère, celui de polémiste. Parfois, la polémique arrive sans qu'il le souhaite cependant, comme celle sur sa relation avec la jeune énarque muée en directrice de campagne, Sarah Knafo. Sa vie privée fait l'objet de toutes les attentions et ceux qu'il voulait préserver à tout prix - ses enfants - en pâtissent, comme le révèle le livre L'Intrigante Sarah Knafo (éditions Robert Laffont), écrit par les journalistes Ava Djamshidi et François-Xavier Ménage.