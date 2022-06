Eric Zemmour : Son épouse Mylène Chichportich et leurs 3 enfants en "grande souffrance"

"J'ai une pensée pour sa femme", avait clamé Léa Salamé sur le plateau d'On est en direct en novembre 2021, à l'heure où les rumeurs sur le couple d'Eric Zemmour et Sarah Knafo étaient si intenses. Quelques mois plus tard, une présidentielle après, le livre L'Intrigante Sarah Knafo (Robert Laffont), écrit par Ava Djamshidi et François-Xavier Ménage, revient sur ce duo particulier que forme la jeune énarque et l'ancien éditorialiste devenu politique. L'ouvrage s'attarde aussi sur l'épouse du candidat, Mylène Chichportich, avec qui il a eu ses trois enfants, comme le rapporte Gala.

Depuis l'entrée dans la politique d'Eric Zemmour, Sarah Knafo, sa conseillère devenue directrice de sa campagne, a gagné en importance. Prenant toujours plus la lumière, elle a assumé son statut de compagne lorsque le fondateur du mouvement Reconquête a officialisé leur relation sur BFMTV, même si elle a fulminé en coulisses. Mais qu'en est-il de celle qu'il a épousée en 1982 ? Mylène Chichportich, avocate, est toujours restée dans l'ombre. Décrite comme une femme très forte par l'amie du couple Isabelle Balkany, elle a aussi été bousculée par l'étalement de la vie privée du père de ses enfants : "Pour sa femme c'est une grande souffrance pour ses enfants aussi", décrit un ami du couple dans le livre L'Intrigante Sarah Knafo. "Elle se veut la gardienne de la famille. Même s'ils ne vivent plus ensemble", est-il précisé dans cet ouvrage.

Au cours du meeting de Villepinte le 5 décembre 2021 qui a marqué l'entrée en campagne officielle d'Eric Zemmour, Mylène Chichportich avait vécu un moment difficile. Elle était bien présente avec leurs trois enfants, Hugo, 24 ans, Thibault, 22 ans et Clarisse, 17 ans, mais avait connu un moment embarrassant que relatait Paris Match : "L'épouse d'Eric Zemmour, Mylène, s'y est en effet présentée accompagnée de leurs trois grands enfants. L'avocate arrive en avance, s'enquiert de leur loge, rappelant au vigile être 'Mme Zemmour'. Sauf qu'aucun espace privatif ne leur a été attribué, ni même d'ailleurs à Jean-Luc, le frère de Zemmour, venu avec son fils aîné." Une "bourde indélicate" dont l'omniprésente Sarah Knafo ne savait rien. Elle se trouvait à ce moment-là avec le leader de Reconquête, enfermée dans une pièce avec le coach vocal du polémiste transformé en politicien.

Aujourd'hui, Eric Zemmour et sa jeune compagne Sarah Knafo ne se cachent plus, cette dernière est même revenue sur les fausses rumeurs de grossesse. Mylène Chichportich, elle, se garde toujours bien de prendre la lumière, se mettant, avec leurs enfants, à l'abri du tourbillon médiatique qu'a créé celui qu'elle a épousé il y a quarante ans.