"Ma santé ne me permet pas de continuer" : Didier (L'amour est dans le pré) fait une terrible annonce

Le candidat de L'amour est dans le pré 2019 (M6) a besoin d'aide. Et, plutôt que de souffrir dans son coin et que son cas ne s'aggrave, Didier a souhaité partager sa détresse. Une histoire mise en avant par l'une de ses amies à travers une cagnotte.

Didier a en effet besoin d'argent. Et pour l'aider, une amie à lui prénommée Marie-Ange a créé une cagnotte en ligne sur la plateforme "On participe", le 11 février 2022. "Bonjour je suis Didier de L'amour est dans le pré. Je suis agriculteur. Je souhaiterais rénover la maison de mes parents aujourd'hui décédés. J'ai commencé à faire des travaux moi-même, mais ma santé ne me permet pas de continuer. J'ai fait faire des devis, mais trop onéreux pour moi malgré l'aide de l'État pour isoler la maison. Je fais donc appel aux artisans retraités ou pas pour un petit coup de pouce et aussi constituer une petite cagnotte pour m'aider à payer les matériaux et les professionnels. Merci de votre compréhension", a-t-elle écrit en son nom afin d'expliquer sa situation.

A l'heure où nous écrivons cet article, neuf personnes ont participé afin de venir en aide à l'éleveur de vaches en Occitanie. 330 euros ont ainsi déjà été collectés. Peut-être Didier pourra-t-il compter sur d'anciens candidats de L'amour est dans le pré pour lui prêter main forte. C'est l'une d'elles qui avait tout d'abord donné l'alerte. Le 14 février dernier Zakia, prétendante de Jean-Daniel lors de L'amour est dans le pré 2021 avait écrit : "Il est en grande difficulté financière. Il ne peut malheureusement pas subvenir à la réfection de son habitation (huisseries, électricité, peinture...etc.). Je fais appel à la générosité de chacun (particuliers ou d'entreprises) pour l'aider. Une cagnotte va être ouverte. Je vous tiens au courant dès que j'aurai plus de détails. Merci infiniment pour lui."

C'est seul que Didier doit affronter cette épreuve car malheureusement, Isabelle et lui ne forment plus un couple. Cette dernière était l'une de ses prétendantes et elle avait vite conquis son coeur. Les tourtereaux ont vécu une belle histoire et avaient même prévu de se marier. Mais le destin en a décidé autrement. "Je suis célibataire. Je ne rigole pas. Ça s'est fait je ne sais pas comment. Un peu l'environnement qui n'était pas bon, un peu de ma faute, un peu de sa faute. Et puis on s'est séparés", avait-il confié, sans rentrer davantage dans les détails, à son ami Ricou de l'édition 2018, dans un épisode de L'amour vu du pré diffusé en novembre dernier.