"Magnifique !" : Alizée dévoile l'intérieur cosy de sa maison, de nombreux détails scrutés

J'adore !

Très vite, de nombreux internautes ont répondu à la publication de la maman d'Annily (17 ans, fruit de son amour avec Jérémy Chatelain) et de Maggy (3 ans, née de son mariage avec Grégoire Lyonnet). "J'adore la décoration de la maison. C'est très confortable et les couleurs sont très frappantes et très jolies", "Très beau", "J'aime beaucoup. De plus, les photos sont très bien faites", "Magnifique alizee", "Tu as choisi la bonne couleur", "De magnifiques photos accompagnées de la beauté d'Alizée...au passage, la charrette de la maison fantôme, Je l'adore pour ma collection", peut-on lire en commentaires. On peut y voir notamment la voiture du film Ghost buster, un dessin de Mylène Farmer, des jouets dérivés de quelques manga comme Dragon Ball et One Piece. De quoi plaire aux amateurs.

Amoureuse des décorations de Noël, la jolie brune de 38 ans avait partagé par le passé quelques rares images de sa maison redécorée aux couleurs des fêtes de fin d'année. En 2020, elle avait ainsi dévoilé son sapin décoré de guirlandes et de boules colorées mais aussi de nombreuses poupées et Pères Noël qui ornaient son intérieur. Qui sait, l'interprète du titre Moi... Lolita nous réserve-t-elle encore de belles surprises (et surtout de belles photos de sa maison) pour cette fin d'année 2022 ?