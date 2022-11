Alizée et son couple avec Jérémy Chatelain : il était sa priorité, elle a fait une grosse concession pour lui

Le hasard fait très bien les choses, c'est du moins ce qu'a dû se dire la jeune Alizée en apprenant sa défaite dans l'émission Graines de Star en 1999. A seulement 15 ans, elle s'apprête à devenir l'une des chanteuses les plus appréciées de sa génération, prise sous l'aile d'une autre artiste mythique : Mylène Farmer. Cette dernière se trouve devant son poste de télévision au côté de son compagnon de l'époque et producteur Laurent Boutonnat. Le couple recherche la chanteuse qui pourra interpréter le morceau Moi, Lolita (impossible à chanter pour l'interprète de Libertine) et repère l'évidence chez la jeune Alizée.

L'adolescente, dont les parents ont été contactés, fait le voyage en famille à Paris pour rencontrer Mylène Farmer et le producteur. L'osmose est là, le destin fait le reste."On avait l'impression qu'Alizée avait fait ça toute sa vie, c'était magique et en quinze jours, elle était sur toutes les radios. Et c'est parti dans le monde entier ! En français en plus !", confie Laurent Boutonnat dans un long entretien avec Le Parisien, lui qui se fait rare dans les médias et qui n'avait pas donné d'interview depuis quinze ans. Un rêve et de beaux projets stoppés net par les histoires de coeur de la jeune Corse.

Elle a repris son contrat

Alizée n'a pas 20 ans quand elle fait la rencontre de Jérémy Chatelain, fraîchement débarqué de la Star Academy. Les deux jeunes artistes, propulsés sur le devant de la scène, font connaissance et tombent vite amoureux. Au grand dam de Mylène Farmer, de Laurent Boutonnet et des projets qu'ils avaient en réserve pour la jeune femme.

Comme Laurent Boutonnat le confie, toujours au Parisien, Alizée a fait passer son histoire d'amour avec Jérémy Chatelain avant tout le reste : "On a fait deux albums avec elle et puis elle est tombée amoureuse d'un garçon de la Star Ac avec qui elle voulait faire un album... On avait encore un album à faire mais c'était un peu compliqué et moi je partais sur le tournage de Jacquou le croquant... Elle a repris son contrat." Alizée et Jérémy Chatelain se sont mariés à Las Vegas en novembre 2003 et ont eu une fille, Annily, née le 28 avril 2005.

Pour autant, pas d'animosité ni de rancoeur entre Alizée, Mylène et le producteur, bien au contraire ! Les projets continuent : "Nous nous sommes revus tous les trois il y a quatre ans avec plaisir. C'est d'ailleurs Alizée et son mari Grégoire Lyonnet (rencontré sur l'émission Danse avec les stars) qui ont conçu les chorégraphies du premier single de Julia [The Voice Kids, ndlr], que l'on a produit avec Mylène." L'histoire continue de s'écrire !