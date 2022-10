"Mais dans quoi je m'embarque ?" : Orelsan en panique pour son mariage, découvertes sur sa belle-famille

"Est-ce que je suis content ? Je ne sais pas, franchement je me suis pas posé la question. Vu que j'étais dans mon album le vrai jour de mon mariage je me suis dit mais dans quoi je m'embarque ? Je me suis renseigné sur rien, je suis au courant de rien. Est-ce que je suis censé être content déjà ? On ne sait pas...", explique-t-il, avant d'expliquer que les origines de sa femme étaient un sujet d'inquiétude supplémentaire.

"Je me suis tapé un petit coup de stress en me disant, 'Bon, ma belle-famille ils sont malgaches, ça veut dire quoi ? Je vais être enterré où, qu'est ce qu'on fait ?' J'ai paniqué ! À chaque fois, on me parle d'une nouvelle tradition : 'Faut pas que vous voyez avant la mairie !' Ah bon ? Et pour le zouk, ce soir, on est plutôt Slaï ou...'" continue-t-il sous les éclats de rire de son frère, qui avoue qu'il n'est lui-même pas passé par là, bien qu'il ait déjà plusieurs enfants.

Finalement, au vu des images qui suivent et retracent cette journée un peu magique pour le rappeur, on voit que cette journée semble s'être plutôt bien passée pour lui, tout autant que son voyage de noces en Grèce.

Et s'il reste toujours aussi pudique, il ne regrette pas que ces images ont été ajoutées au doc : "On pourrait croire que j'ai mis mon mariage en mode people, et tout, mais il a vraiment une justification", avait-il expliqué il y a quelques jours dans l'émission C à vous, son frère ajoutant que tout est lié à l'album qu'il avait du mal à finir. "Si Clem m'avait dit avant 'Je vais mettre ton mariage dans le doc', j'aurais dit non, mais là quand je le vois comme ça, ça a complètement du sens", avait-il conclu.