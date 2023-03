"Mais dites donc..." : Julien Courbet très taquin sur le physique d'un journaliste de Ça peut vous arriver !

Actif depuis les années 1990, Julien Courbet a toujours souhaité mettre sa notoriété au service des téléspectateurs. De 1994 à 2008, il a présenté Sans aucun doute sur TF1, émission au cours de laquelle il tentait de venir en aide aux gens confrontés à des soucis juridiques et arnaques en tous genres... Depuis 2001, il présente également Ça peut vous arriver, d'abord sur RTL et maintenant sur M6. Une émission du même acabit que la précédente, qui met parfois le présentateur et son équipe dans des situations très stressantes...

Aussi, ce mardi 21 mars 2023, Julien Courbet a décidé de jouer a carte de l'humour pour détendre un peu l'atmosphère du plateau. Alors qu'il entrait en connexion avec le journaliste Maxence Gil, l'animateur s'est laissé aller à une petite plaisanterie. "Maxence est avec nous. Dites donc, il se tire de plus en plus les cheveux celui-ci ! Mais ça commence à tendre sacrément votre front !", a-t-il lancé en riant. Si toute l'équipe présente sur le plateau a pouffé de rire, le jeune Maxence a lui aussi pris la blague avec beaucoup de second degré. Après un éclat de rire incontrôlable, le journaliste s'est immédiatement replongé dans son rôle pour évoquer l'affaire en cours.

Une émission sous tension

Pour Julien Courbet et son équipe, ce genre de petit moment est très salvateur. Entre deux affaires d'arnaques très sérieuses pendant lesquelles l'animateur se fait souvent insulter ou menacer, il est bon de souffler et se laisser aller à quelques blagues. Le 10 mars dernier, l'époux de Catherine avait par exemple eu un échange très musclé avec un garagiste bien décidé à porter plainte contre lui. Mais hors de question pour le papa de Lola (née le 20 avril 2000) et Gabin (né le 10 décembre 2001) de se laisser faire... "Si vous m'empêchez de parler, ça ne sert à rien et tant pis pour vous. On va dire des choses et après vous allez le regretter...", avait-il alors lâché sans se laisser impressionner.

Le 14 mars dernier, Julien Courbet perdait également son calme face à un nouveau rebond de l'affaire Gonzalez que lui et son équipe suivent maintenant depuis deux ans ! "On va en rester là. C'est un sac de noeuds. (...) Allez coupez, on ne va y passer la nuit !", concluait-il alors, très agacé. Un peu d'humour ne fait donc jamais de mal !