"Malgré la souffrance..." : Christophe Alévêque et une star de télé-réalité parents d'un enfant autiste de 6 ans

Interviewés par les journalistes de Gala, Christophe Alévêque (59 ans) et Serena Reinaldi (45 ans) se sont confiés en toute sincérité et avec beaucoup d'émotion sur leur fils Marcello (6 ans) qui a été diagnostiqué du syndrome de TSA (trouble du spectre de l'autisme). À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme le 2 avril 2023, le couple a souhaité lever le voile sur le trouble dont est atteint leur fils. C'est lors du premier confinement que le verdict était tombé, peu de temps avant sa rentrée en maternelle. Un diagnostic qui leur a permis d'apprendre une toute nouvelle forme d'éducation davantage centrée sur l'écoute, la patience et la bienveillance.

"On ne s'y attendait pas du tout. Le diagnostic de Marcello a été fait quand il avait 3 ans, pendant le premier confinement. Avant cela, il allait à la crèche et la psychologue nous a fait part de sa spécificité. Elle se demandait si sa passion pour les chapeaux et qu'il préfère se regarder dans le miroir plutôt que de jouer avec les copains ce n'était pas trop décalé." ont révélé l'auteur du livre L'enfant qui ne parlait pas et sa compagne.

Marcello ressemblait plus à un enfant décalé

Alerté par son "regard fuyant", Christophe Alévêque sentait que son garçon n'était pas comme les autres enfants de son âge. "Confrontés à nos difficultés à gérer ses particularités au quotidien, on a appelé des pédiatres et c'est en sortant du confinement qu'une psychomotricienne nous a dit qu'il y avait un problème. S'en sont suivis des tests à la maison avec une neuropsychologue et de-là, l'annonce est tombée comme un coup de massue sur la tête. Marcello ressemblait plus à un enfant décalé, bizarre comme son père, ce que je lui dis souvent pour rire, donc c'était une belle massue. Le parcours du combattant a alors commencé", a révélé l'ancienne star de télé-réalité.

Finalement, tout est rentré dans l'ordre pour le petit garçon qui est même devenu "la vedette de sa classe". "On a eu la chance de tomber sur des gens formidables, ce qui n'est pas toujours le cas. On s'est tourné vers le libéral pour qu'il y ait une prise en charge très tôt. Plus ils sont petits, plus c'est efficace", a raconté Christophe Alévêque, soulagé pour son fils. "Malgré la souffrance et notre pseudo-déni, nous avons été très actifs, on a été des guerriers", a conclu, avec beaucoup d'optimisme, la jolie brune.