"Me briser en mille morceaux" : Dani Alves au fond du trou, sa femme annonce qu'elle le quitte, sur Instagram !

C'est une affaire bien sombre dans laquelle est empêtrée l'un des footballeurs les plus connus de la planète. Depuis le début du mois de janvier, Dani Alves est suspecté par la justice espagnole d'avoir violé une jeune femme lors d'une soirée en discothèque le 30 décembre 2022. Des accusations que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain réfute totalement, mais cela fait plusieurs semaines maintenant qu'il se trouve en prison, après avoir été placé en détention provisoire le 20 janvier dernier.

Jusqu'ici, peu d'informations sont sorties dans la presse, même si le média La Vanguardia a réussi à avoir quelques informations sur l'état d'esprit du footballeur brésilien de 39 ans. "J'accepterai tout ce qui arrivera. Je suis partie de chez moi quand j'avais à peine 15 ans. J'ai surmonté des situations très difficiles et compliquées dans ma vie. C'en sera qu'une de plus, ça va passer. Rien ne me fait peur", aurait-il déclaré une fois en prison. Si le moral semble bon chez Dani Alves, la publication mise en ligne le 15 mars dernier par sa femme Joana Sanz risque de lui faire beaucoup de mal.

C'est tellement difficile pour moi d'accepter que cette personne puisse me briser en mille morceaux

Dans un long message écrit dans un carnet de note, le mannequin espagnol suivi par plus de 970 000 abonnés vient d'annoncer qu'elle a pris la décision de quitter l'ancien joueur du FC Barcelone. Souhaitant "clore un chapitre" de sa vie qu'elle a démarré il y a huit ans, la jeune femme de 29 ans explique sa décision. "J'ai choisi comme partenaire de vie une personne qui à mes yeux était parfaite. Il a toujours été là quand j'avais le plus besoin de lui, m'a toujours soutenue dans tout, m'a poussée à grandir. Il était aimant et attentionné... C'est tellement difficile pour moi d'accepter que cette personne puisse me briser en mille morceaux", explique-t-elle.