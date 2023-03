Diaporama : "Me briser en mille morceaux" : Dani Alves au fond du trou, sa femme annonce qu'elle le quitte, sur Instagram !

1 / 13 "Me briser en mille morceaux" : Dani Alves au fond du trou, sa femme annonce qu'elle le quitte, sur Instagram !

3 / 13 Depuis le début du mois de janvier, Dani Alves est accusé de viol par une jeune femme lors d'une soirée en boîte de nuit à Barcelonne Dani Alves et sa femme Joana Sanz - Les célébrités arrivent à la cérémonie des Trophées Fifa 2018 au Royal Festival Hall à Londres, Royaume Uni, le 25 septembre 2018. © Cyril Moreau/Bestimage © BestImage, CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

4 / 13 Actuellement en détention provisoire, l'ancien joueur du PSG nie les faits qui lui sont reprochés et il vient d'apprendre une bien mauvaise nouvelle Dani Alves et sa femme Joana Sanz - The Best FIFA Football Awards 2017 au London Palladium à Londres, le 23 octobre 2017. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage

5 / 13 Sur son compte Instagram, la femme du joueur vient d'annoncer qu'elle mettait fin à leur histoire, souhaitant "clore un chapitre" de sa vie Dani Alves et sa femme Joana Sanz - People lors du "Etam Live Show 2018" aux Beaux-Arts à Paris, le 25 septembre 2018. © Veeren/Moreau/Bestimage © BestImage, VEEREN-MOREAU / BESTIMAGE

6 / 13 "C'est tellement difficile pour moi d'accepter que cette personne puisse me briser en mille morceaux", a déclaré Joana Sanz dans son message Exclusif - Le défenseur brésilien du Paris Saint-Germain (PSG) Dani Alves (Daniel Alves da Silva) et sa femme le mannequin Joana Sanz se baladent en amoureux dans les rues de Paris, France, le 8 août 2017. © BestImage, Agence/Bestimage

7 / 13 L'histoire d'amour entre Dani Alves et Joana Sanz aura duré 8 ans avant l'annonce du mannequin espagnol Dani Alves - Match "Brésil - Cameroun" (0-1) lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, le 2 décembre 2022. Philippe Perusseau / Bestimage © BestImage, Philippe Perusseau

