"Mes organes arrivent à saturation" : Caroline Receveur contrainte à un régime de vie particulier pour sa santé

Le 16 mars 2023, Caroline Receveur a posté une publication qui a fait réagir. L'épouse d'Hugo Philip a mis son corps en avant et a épaté sa communauté. Face à quelques questions, elle a donc accepté de dévoiler sa routine pour se sentir bien dans son corps.

Début janvier, Caroline Receveur confiait que durant la période des fêtes de fin d'année, elle avait complètement stoppé le sport à cause d'une vilaine toux. Et elle avoué que côté alimentation, elle s'était "bien lâchée". "Je ne me sens vraiment pas au top. Ce n'est pas tant une question de poids (même si je sais que j'ai pris facile deux kilos) mais de ressenti. Je me sens lourde, ma peau est terne, bref. Se lâcher fait du bien, mais se reprendre en main aussi", ajoutait-elle. Depuis, elle s'est en effet reprise en main et cela se voit.

Je suis incapable de manger mal et en trop grande quantité sur la durée

Jeudi, Caroline Receveur a partagé une photo sur laquelle elle pose en culotte et avec un crop top, mettant en avant son ventre plat. Et très vite, une abonnée a souhaité savoir comment elle avait fait pour "dégonfler". "J'ai mangé mieux et je me suis écoutée, sans pour autant me priver. Je ne me blâme jamais d'avoir ces périodes de 'laisser-aller', car on en a tous besoin. Mais je suis incapable de manger mal et en trop grande quantité sur la durée. Je sens que mon corps et mes organes arrivent à saturation. Je ne parle même pas de poids, mais juste de ressenti. J'ai donc commencé ce reset avec un massage drainant et j'ai mis en place une routine alimentaire (adaptée à mon rythme de vie)", a-t-elle révélé.

La maman de Marlon (4 ans) a aussi notamment précisé qu'elle avait stoppé le gluten, qu'elle mangeait plus de protéines que de légumes ou de féculents, qu'elle ne buvait que de l'eau ou encore, qu'elle se couchait tôt pour faire un jeûne intermittent de douze heures minimum. Caroline Receveur a également dévoilé qu'elle ne mangeait pas de fruits, car elle n'aimait pas ça. Puis, elle a tenu à ajouté : "Concernant mon partage, merci, mais je tiens à préciser qu'il m'est propre. Chacun est différent, ce qui me convient ne conviendra pas à tout le monde. Il faut avant tout savoir s'écouter soi-même, écouter son corps et ses besoins. C'est parce que j'ai appris à écouter mon corps et à le nourrir avec ce dont il a besoin LUI que je peux et sais adapter mon alimentation et avoir des 'résultats rapides'." Elle conseille donc à sa communauté de tester plusieurs aliments pour trouver leur bonne routine, chose qu'elle a faite. Il y a en effet de nombreux aliments sains que son corps ne tolère pas et elle a pu le constater en les mangeant.

Sa routine n'a donc désormais plus de secret pour sa communauté !