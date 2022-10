"Mon cerveau a été fabriqué bizarrement" : Laetitia Casta atteinte d'un trouble décelé tardivement

On ne présente plus Laetitia Casta. Quand la belle n'est pas sur grand écran, elle défile pour les plus grandes maisons de mode sur les podiums des Fashion Week. A 44 ans, l'actrice fait toujours rêver le cinéma, le théâtre et la mode. Et elle pourrait même envisager de mettre un pied sur scène si elle le voulait bien. Interviewée dans les pages de ELLE pour les prochaines représentations de la pièce Clara Haskil au théâtre de La Michodière à Paris, Laetitia Casta a levé le voile sur la vie à la maison, entourée de son mari Louis Garrel et de ses 4 enfants.

Contrairement à ce que certains pourraient croire, Laetitia Casta peut aussi faire rire : "Je cherche et je trouve toutes les occasions de rire de moi, ça désamorce tout. Et j'ai la chance de vivre avec l'homme le plus drôle du monde. D'autant plus qu'il a le talent de pouvoir rester digne dans le fou rire, ce qui n'est pas mon cas." Laetitia Casta a un avantage néanmoins : celui de ne pas se rendre compte des instants plein d'humour qu'elle offre à son entourage : "Je fais beaucoup marrer mes proches mais c'est toujours malgré moi. Des trucs m'échappent et je ne comprends qu'après pourquoi j'ai dit ou fait quelque chose de drôle."

Ce côté marrant n'a en réalité rien de drôle même si il n'a rien de grave non plus : "Je pense que c'est dû à ma dyslexie, que personne n'a diagnostiquée quand j'étais petite... Mon cerveau a été fabriqué bizarrement, ce qui ne se ressent pas dans le travail heureusement, mais en privé, ça me donne une manière de parler, et surtout de me fâcher, qui fait poiler tout le monde. Pas très crédible de se mettre en colère quand on est la princesse de Motordu !"

Ce petit défaut de fabrication comme elle l'évoque ne l'empêche pas d'être heureuse et bien entourée. Mariée à Louis Garrel depuis 2017, elle est devenue maman d'un petit Azel, 1 an, avec l'acteur. Laetitia Casta est mère de 3 autres enfants : Sahteene, 21 ans, fruit de ses amours avec Stéphane Sednaoui, et Athena, 13 ans et Orlando, 16 ans, nés de son mariage avec Stefano Accorsi. Une belle famille recomposée qui reste donc son meilleur public !