Laetitia Casta, maman libre malgré la pression : "Mes enfants sont des êtres exigeants"

Au théâtre, au cinéma, à la télé, Laetitia Casta est à retrouver à toutes les sauces. La comédienne vit l'une des périodes les plus fastueuses de sa carrière. Une réussite qu'elle doit aussi à sa famille dont ses enfants, véritable point d'équilibre, pilier de son bien-être et source de motivation dans ses projets, comme elle l'a expliqué en interview pour nos confrères de Madame Figaro.

A la tête d'une grande famille recomposée avec son mari Louis Garrel et cinq enfants (Sahteene, 20 ans, Orlando, 16 ans, Oumy, 14 ans, Athena 13 ans et Azel, 1 an), Laetitia Casta a trouvé sa place. Totalement épanouie sous ses différentes casquettes qui font d'elle à la fois une artiste accompli et une mère attentive, l'actrice tient à rester une femme moderne, en accord avec son temps. Chose parfois difficile car ces derniers lui mettent beaucoup de pression : "Mes enfants sont des êtres exigeants, qui peuvent me renvoyer une image que la société leur a inculquée, explique-t-elle. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. En ce sens, ils m'apprennent à dire que je ne suis pas qu'une mère, je suis une femme. Et ce n'est pas quelque chose qu'ils m'accordent : c'est à moi de m'affirmer face à eux. La so­ciété reste patriarcale, c'est à travers l'éducation que le mond­e peut changer. Mais cela va être long."

Un monde en changement que la comédienne voit d'un bon oeil. En plus de son fort engagement en faveur de l'écologie (elle avait signé avec Juliette Binoche la tribune de Le Monde intitulée Le plus grand défi de l'humanité), la comédienne a toujours souhaité faire bouger les choses sur les stéréotypes féminins. "Dès le début, j'ai mené un combat pour me détacher du regard des autres. Très vite, il m'a fallu expliquer que je n'allais pas changer qui j'étais. M'affirmer à travers le travail que j'accomplissais, et non pas parce que j'étais une femme, et que j'avais ce physique-là" a-t-elle confié.

Des convictions qui l'ont mené loin puisqu'en 2021, la comédienne s'est lancée dans l'un de ses projets les plus ambitieux : Interpréter le rôle de la célèbre pianiste roumaine Clara Haskil sur les planches.