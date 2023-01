"Mon médecin a refusé" : Michèle Torr, confidences cash sur la chirurgie esthétique

A 75 ans, on en connait beaucoup qui voudraient bien être comme elle ! Toujours sur scène après une carrière de près de 60 ans, Michèle Torr continue d'enflammer les salles et le public nostalgique des années 70 et 80 qui reprennent ses chansons par coeur. Rayonnante, la septuagénaire ne le cache cependant pas du tout : elle s'autorise, parfois, un petit détour par la chirurgie esthétique pour garder de visage qui lui plait.

En interview dans Nous Deux ce 10 janvier, l'interprète d'Emmène moi danser ce soir a d'ailleurs confié que si tout cela restait raisonnable, c'est parfois son médecin qui lui conseille de ne pas le faire. "Cela ne me dérange pas de dire que de temps en temps, je fais des injections de Botox. La dernière fois, j'ai demandé à mon médecin de me piquer au-dessus des lèvres, mais il a refusé. Selon lui, le résultat n'aurait pas été naturel. Il est formidable, non ? Parfois, je vois des bouches tellement gonflées que ça en devient ridicule", dénonce-t-elle.

"Beaucoup plus jeunes que moi"

Un rapport à l'âge sur lequel nos confrères l'ont interrogée. Et son verdict est sans appel : "Je n'ai pas l'impression d'avoir mon âge". Il faut dire que pour une septuagénaire, elle est particulièrement active : confiant n'avoir "jamais pensé" à arrêter la scène, elle explique qu'en dehors de ses tournées, elle adore refaire la déco de sa maison du sud de la France, où elle fabrique même... sa propre huile d'olive !

Une dynamique qui est peut-être liée à ses fréquentations : Michèle Torr l'avoue, son entourage n'a pas vraiment le même âge qu'elle. "Mes amis sont beaucoup plus jeunes que moi et ça ne me pose aucun problème", raconte-t-elle. Mais celle-ci, qui est divorcée depuis 2019 de son dernier époux Jean-Pierre Murzilli, avec qui elle a vécu une longue histoire, pense-t-elle à retrouver l'amour avec une personne plus jeune ? "Je n'y pense même pas. Je n'ai pas besoin de vivre avec quelqu'un. Je suis tellement bien toute seule. Une chose est sûre, je ne veux pas d'un homme de mon âge !", confie-t-elle avec humour. En tout cas, autant de franchise, on adore !